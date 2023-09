Congo-Kinshasa: Foot - DCMP s'incline devant Maniema Union (1-2)

Daring Club Motema Pembe est tombé ce mercredi 27 septembre après-midi au stade Tata Raphaël de Kinshasa devant Maniema Union, sur une note de 2 buts à 1.

Dans un duel physiquement et psychologiquement spectaculaire, les sportifs congolais ont vécu l'une des plus belles rencontres de la Ligue 1.

Dès le coup d'envoi de la première période, DCMP démontre son insuffisance technique dans sa combinaison de passes. Maniema Union en profite pour ouvrir le score par l'entremise de Jephté Kimbala à la 12e minutes de jeu.

Cette ouverture de score donne encore plus d'espoir aux hommes de Papy Kimoto de foncer et en finir une fois pour toute avec l'adversaire.

À la 20e minute, l'incompréhension gagne sa place dans la ligne défensive du DCMP. A la suite d'une remise de jeu mal contrôlée par le gardien de but immatriculé, Maniema Union impose un pressing offensif qui permet à Âgée Basiala de marquer le deuxième but à la 21e minutes de la première partie.

Le Coach Papy Kimoto dit viser « le carton plein » à Kinshasa :

« Il y a longtemps qu'on est prêt, il fallait réagir aux problèmes posés par l'adversaire. On a mis notre plan de jeu en place, on a pressé haut et marqué deux buts plus tôt dans le match et ça nous a facilité le départ. C'est une victoire très importante, mais rien n'est encore fait. Il nous reste un match contre Vita Club, on doit faire le carton plein ici à Kinshasa ».

%

A la mi-temps, le score est de 2 buts à Zéro. En deuxième période, la tendance est renversée, DCMP se réveille avec une soif de but qui fait rêver. Mais l'intensité reste minuscule pour démonter la stratégie de Kimoto.

Le public s'enflamme, mais rien ne change. Tout est sans succès. Néanmoins l'abnégation et la détermination des immaculés payent à la 68e minutes sur un contre-pied de Mydo Kingu, qui réduit le score (1-2) et alimente l'énergie de ses coéquipiers en espérant à une égalisation.

DCMP donne tout pour tout, mais le score reste intact jusqu'à la fin du match.

« Mes joueurs n'étaient pas tellement concentrés dans la dernière zone. Ils ont donné deux buts à l'adversaire », déplore Djene Ntumba, coach de DCMP après la défaite de son club DCMP devant Maniema Union de Kindu. Il promet de corriger les erreurs au prochain match qui opposera DCMP à Vclub.