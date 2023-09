Congo-Kinshasa: Candidature à la Présidentielle 2023, RDC - Sama Lukonde et « Agissons et Bâtissons » investissent Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo

Au cours d'une activité stratégique organisée, ce jeudi 28 septembre 2023, à Kinshasa, le Regroupement politique « Agissons et Bâtissons », (AB), et son Autorité morale, Jean-Michel Sama Lukonde viennent d'investir Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo comme leur candidat à l'élection présidentielle du 20 décembre prochain.

C'était aussi l'occasion pour ce regroupement politique de procéder à la présentation de ses organes, à savoir, la conférence des présidents, le présidium et le secrétariat exécutif, mais aussi à l'installation de l'Ambassadeur Dany Banza Maloba, Président du parti politique « Avenir du Congo » (ACO) comme Président en exercice de ce regroupement politique membre de l'Union sacrée de la Nation.

Il faut noter que cette dernière plateforme politique (l'Union sacrée de la Nation) soutient la candidature du Président Félix Tshisekedi à la présidentielle de décembre 2023.

Dans son discours, Sama Lukonde a tenu a évoqué les liens d'affinité et les valeurs qu'incarnent le regroupement AB.

« La raison première c'est une vision, une vision incarnée par Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. À la suite de cet appel, plusieurs Congolais, ayant en eux les mêmes valeurs patriotiques énoncées par cette vision, ce sont mis derrière ce grand homme qui est le Président de la République pour l'accompagner dans cette vision.

Et vu son engagement affiché tout au long de cette législature et surtout son engagement de vouloir briguer un deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo, l'Union Sacrée en général s'organise pour l'accompagner dans la matérialisation de cet objectif qu'il s'est assigné. L'AB à son tour a choisi de se mettre derrière ce grand homme, d'accompagner au sein de l'Union sacrée cette détermination de Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dont le voeu est de continuer son combat dans la lutte à la tête de la République démocratique du Congo.

C'est cela d'abord qui nous unit. La candidature de Son Excellence Monsieur le Président de la République à la magistrature suprême. Le deuxième lien c'est l'affinité. L'affinité des partis ici réunis autour de cette table. L'affinité de vouloir cheminer ensemble en tant que regroupement avec des valeurs, telles qu'édictées par les statuts que nous avons ici succinctement présenté tout à l'heure à travers quelques articles.

Mais ces valeurs nous ont permis déjà bien avant que nous ayons cette réunion, valeurs qui nous réunissent, valeur de solidarité, valeur de discipline, et valeur de service, parce que c'est cela que nous sommes un regroupement au service du peuple congolais. Ces valeurs nous ont permis de nous organiser en vue des élections présidentielle, législatives et communales, qui pointent déjà à l'horizon ce 20 décembre 2023.

Dans la solidarité d'organiser nos listes électorales et ici je suis heureux qu'elles aient toutes été reçues et que les différents seuils qui avaient été prévus ont été rencontrés. Cela nous permet, dès à présent, d'encore mieux nous organiser pour ce grand rendez-vous aussi bien attendu avec notre cheval de bataille son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et à côté des alliés que nous avons et qui sont d'ailleurs ici représentés. Alliés de l'Union sacrée de la Nation. Cheminer pour ce grand combat. Enfin, lui permettre d'atteindre les objectifs qu'il s'est assigné, ce deuxième mandat« , a fait savoir Jean-Michel Sama Lukonde.

Sama Lukonde a, par ailleurs, souligné qu'au niveau des législatives tant nationales, provinciales que communales, dans la même veine de solidarité, le partenariat qui a régné lorsque nous nous sommes organisés pour le dépôt des listes.

« Nous allons nous organiser pour garantir notre participation au niveau des instances parlementaires et garantir notre action en tant que Gouvernement dans cette vision édictée par son Excellence Monsieur le Président de la République pour un État fort, solidaire et prospère. Le mot de ce jour, c'est simplement celui de saluer ce combat, ce combat qui est noble mais bien sûr de rappeler les valeurs qui nous unissent, valeur de solidarité, valeur de discipline, et valeur de service. Service de notre peuple, service de notre pays, la République démocratique du Congo », a-t-il déclaré.

L'Autorité morale de AB a invité les membres de son regroupement à se galvaniser derrière Félix Tshisekedi, leur cheval de bataille.

« Je voudrais ici réaffirmer notre engagement dans ce combat et dans cette lutte. Je voudrais, encore une fois de plus, vous inviter à vous galvaniser derrière son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Chef de l'État et notre candidat », a-t-il conclu.

Il faut noter que l'objectif premier d'Agissons et Bâtissons est d'offrir à Félix Tshisekedi, Fatshi Béton un 2ème mandat. AB regroupe dix partis politiques.

La manifestation s'est clôturée par la visite guidée du siège de ce regroupement politique.