Afrique: Transport ferroviaire - Les États-Unis et l'UE s'engagent à soutenir la mise en valeur du corridor de Lobito

En marge de l'événement du Partenariat pour l'investissement dans les infrastructures mondiales (PGII) au G20 en Inde, les États-Unis et l'Union européenne ont salué l'engagement de l'Angola, de la Zambie et de la RD Congo à développer le Corridor de Lobito reliant le sud de la RDC et le nord-ouest de la Zambie aux marchés commerciaux régionaux et mondiaux via le port de Lobito en Angola.

Pour accélérer ce travail en partenariat avec les trois pays africains, l'UE et les États-Unis se sont associés pour faciliter le développement du corridor, notamment en lançant des études de faisabilité pour l'expansion d'une nouvelle ligne de chemin de fer entre la Zambie et l'Angola. Il s'agit là d'une évolution révélatrice de l'importance de l'élément du PGII, avec une approche collaborative qui pourrait être reproduite dans d'autres corridors stratégiques dans le monde entier. Le partenariat États-Unis-UE modernisera les infrastructures critiques dans l'ensemble de l'Afrique subsaharienne pour permettre le développement du potentiel considérable de cette région.

« Nous nous réjouissons d'unir nos forces dans la perspective d'avantages économiques avec nos partenaires en Angola, en République démocratique du Congo et en Zambie », peut-on lire dans la déclaration conjointe Etats-Unis-UE. Le partenariat combinera des ressources financières et un savoir-faire technique pour accélérer le développement du corridor de Lobito, notamment des investissements dans l'accès numérique et les chaînes de valeur agricoles qui favoriseront l'accroissement de la compétitivité régionale. Cette annonce est le fruit du travail du PGII et de Global Gateway, pour réunir des partenaires et financer des projets de plusieurs milliards de dollars qui contribueront à créer des emplois locaux, à réduire l'empreinte carbone et à améliorer les économies locales.

%

Dans l'immédiat, les États-Unis et l'UE se sont engagés à aider les gouvernements à lancer des études de pré faisabilité. Une fois que les infrastructures de transport reliant les trois pays seront pleinement opérationnelles, le corridor facilitera les exportations de la Zambie, de l'Angola et de la RDC, stimulera la circulation régionale des marchandises et favorisera la mobilité des citoyens. En réduisant considérablement le temps de transport moyen, le nouveau chemin de fer limitera les coûts logistiques et l'empreinte carbone de l'exportation de métaux, de produits agricoles et d'autres produits, ainsi que de la mise en valeur de toute découverte de gisements miniers.