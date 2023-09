Tunisie: « Nippomed » - Nouvelle unité de fabrication de tests de diagnostic rapides

Avec une capacité de production de 330 000 tests/mois, le nouveau test rapide de grossesse du Laboratoire tuniso-japonais Nippomed constitue une première du genre en Tunisie, avec une ambition à l'international.

Le partenariat tuniso-japonais en matière de santé vient de passer la vitesse supérieure à travers l'inauguration officielle, lundi dernier, dans la région de Kalaâ Kbira, à Sousse, de la nouvelle unité de fabrication de tests de diagnostic rapides «Nippomed ». Un des projets de la Ticad 8, tenu en août 2022 à Tunis, s'est vu concrétisé.

Fruit d'un accord bilatéral signé le 14 juin 2022, entre «Unimed», choisi comme unique laboratoire pharmaceutique africain pour la fabrication de tests de diagnostic rapides du Covid-19 et d'autres maladies, et la société japonaise «G Cube». « Nippomed» se veut un leader innovant dans la fabrication de kits de diagnostic médicaux de haute qualité.

La dernière technologie

L'ouverture de ce laboratoire, qui tend à révolutionner le monde médical par son innovation, permettra de développer des tests de diagnostic plus rapides et plus précis, afin d'améliorer la détection précoce des maladies et fournir des soins de santé de qualité. Ainsi, après le test de dépistage du Covid-19, celui des anticorps du Covid-19 en 2021 vient le troisième de Nippomed, avec à son actif le nouveau test rapide de grossesse de qualité et de haute fiabilité et précision.

%

Ces kits de diagnostic, a-t-on appris, seront produits et conçus avec la toute dernière technologie et en conformité avec les normes de qualité et de sécurité, à l'instar des gammes de tests de grossesse très fiables fabriqués pour la première fois en Tunisie. Lors d'une visite sur le site, le P.-d.-g du labo, Ridha Charfeddine, accompagné de ses partenaires tunisiens et japonais, a fait le tour de l'ensemble des installations et équipements de fabrication des tests dans le strict respect des normes d'hygiène et de production certifiée internationales.

C'est dans une superficie de 200 m² que la plupart des pièces de la production, de l'assemblage à la distribution, sont réparties dans cette usine pharmaceutique. Au fur et à mesure, les matériels technologiques de pointe et les différents appareils sophistiqués, de la conception à la fabrication de ces tests, ont été présentés pour mesurer la grande avancée à l'échelle africaine de l'expertise pharmaceutique tunisienne.

Reconnaissance de nos compétences

Dr Charfeddine a indiqué que la création de ce laboratoire constitue une nouvelle avancée dans l'expertise combinée entre le Japon et la Tunisie pour la construction dans le domaine de la santé d'un système industriel compétitif et durable basé sur le transfert de technologies et le renforcement des capacités tunisiennes à répondre à un besoin actuel et futur du marché mondial. Selon lui, «Nippomed tend à devenir un acteur de premier plan dans le domaine du diagnostic médical.

A travers une équipe tunisienne, talentueuse et dédiée, prête à relever les défis du diagnostic médical moderne, nous allons produire des kits à la pointe du progrès conçus avec la toute dernière technologie ». De son côté, l'ambassadeur du Japon en Tunisie considère que ce nouveau projet tuniso-nippon est, à n'en point douter, une affirmation sincère de la reconnaissance des compétences tunisiennes par les opérateurs scientifiques et économiques japonais.

Le Japon, faut-il le souligner, se tient particulièrement aux côtés de l'Afrique dans les projets en matière de santé, fer de lance de leur coopération avec les pays du Sud. A ce titre, un Comité de création de projets a été établi au sein de la chambre du commerce et de l'industrie tuniso-japonaise en juin 2023, avec le concours d'experts tunisiens et japonais, notamment afin de promouvoir l'expertise tunisienne dans le domaine de la santé. Le président de ladite Chambre, Nacef Belkhiria, a fini par préciser que la « roadmap », carte d'orientation des projets, a été élaborée en concertation avec les compétences tunisiennes, dans lesquelles le Japon croit fermement.

A noter que le contrat de création de cette entreprise (joint-venture) a été signé à l'occasion de la Ticad 8 qui s'est déroulée en août 2022 en Tunisie, par G-Cube et Unimed dans le cadre du partenariat triangulaire Japon-Tunisie-Afrique, afin de fabriquer et vendre des kits de test de grossesse et des maladies infectieuses populaires.