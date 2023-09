Sénégal: Lancement des travaux de construction d'une unité d'accueil d'urgence à Oussouye

Oussouye — Le préfet d'Oussouye, Maurice Latir Dione, a lancé, jeudi, les travaux de construction d'une unité d'accueil d'urgence du district sanitaire du département éponyme, a constaté l'APS.

La construction de cette unité est initiée par le district sanitaire d'Oussouye, en collaboration avec le conseil départemental.

« Nous avons travaillé avec la Direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance du ministère de la Santé pour disposer d'un plan standard de construction de l'unité d'accueil des urgences et du devis estimatif des travaux et des aménagements fonctionnels, qui s'élève à 80 millions de francs CFA », a expliqué le médecin-chef du district sanitaire d'Oussouye, Dr Ibou Guèye.

S'exprimant au terme de la cérémonie de lancement, il a signalé que des démarches ont été entreprises pour « obtenir ce financement ».

A ce propos, il a indiqué que des demandes de contribution ont été adressées « aux différentes collectivités territoriales ». Il informe que « le conseil départemental [d'Oussouye] a répondu favorablement en prévoyant dans son budget 2023 dix-huit millions de francs CFA pour le démarrage des travaux ».

« L'urgence survient de façon inattendue. Elle surprend et inquiète l'intéressé et son entourage pouvant nécessiter un geste médical ou chirurgical dans un bref délai. Cette unité va donc fournir aux usagers des prises en charge appropriées dans le but de répondre à une condition médicale urgente ou d'arriver à une décision éclairée sur l'orientation du patient », a expliqué le médecin-chef du district sanitaire d'Oussouye.

Le président du conseil départemental d'Oussouye, Maurice Diédhiou, assure que son institution adhère « entièrement à la réalisation de ce projet ».

« En matière de santé publique, il n'y a jamais eu d'acte de trop pour soulager les populations. C'est pour cette raison que le conseil départemental, sur un devis estimatif de 80 millions de francs CFA pour la réalisation de ce projet, a décidé d'injecter pour démarrer les travaux la somme de 18 mille francs CFA », a-t-il dit.

Il a ainsi sollicité l'implication de tous à la réalisation de « cet important projet ».

« Nous avons eu à changer les moteurs de la morgue du district sanitaire d'Oussouye pour un montant d'environ trois millions de francs CFA, pour permettre aux familles de garder les dépouilles de leurs proches rappelés à dieu. Et depuis le premier juillet 2023, le conseil départemental prend en charge le coût lié à l'évacuation des patients vers Ziguinchor », a-t-il révélé.

« La prise en charge des patients est primordiale . Cette unité servira a toute la population du département d'Oussouye », a estimé le préfet d'Oussouye, Maurice Latir Dione.

Il invite les autres collectivités territoriales du département à aussi mettre la main à la poche pour pouvoir disposer de cette unité dans les meilleurs délais.

Le lancement des travaux de construction de cette unité d'accueil des urgences a été suivi de la réception d'un groupe électrogène sur financement du conseil départemental d'Oussouye.