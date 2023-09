Congo-Brazzaville: Stiven Mackanga « Ma poésie est une forêt qui ne respecte pas un ordre quelconque »

interview

Ecrivain congolais, diplômé en gestion de projets et passation des marchés publics, Stiven Mage Makanga est auteur de plusieurs ouvrages dont "La marche des maris battus", publié en 2022 aux éditions du Net à Paris. Cette fois-ci, l'auteur a mis sur le marché, depuis le 15 septembre, "Hectare", son deuxième recueil de poèmes. L'œuvre de 88 pages, publiée aux éditions Muse, compile une variété de 53 poèmes sur la condition humaine. Entretien

Les Dépêches du Bassin du Congo (L.D.B.C) : Quelles sont les questions essentielles que traite ce recueil de poèmes ?

Stiven Mage Mackanga (S.M.M) : A vrai dire, Hectare ne pose pas de questions, au contraire il rebondit sur les problèmes qui interrogent l'homme, le poussant à réfléchir sur la clause de l'humanité, à sonder le présent, à scruter le passé et à mettre sur la sellette le futur qui nous est parfois incertain, hypothétique et douteux.

L.D.B.C : Que se cache-t-il derrière le titre "Hectare " ?

S.M.M: Le titre Hectare est un choix conciliateur entre le poète d'aujourd'hui et le lycéen d'hier qui fut courtisé par la déesse poésie dans un champ. Comme on peut le constater, le titre conduit sans embrouillamini dans un espace agraire purement agricole. Il n'est pas le fruit d'un choix hasardeux plutôt réfléchi pour rendre un somptueux hommage à mon mentor, à mon professeur de français en seconde et première au lycée de Sibiti dans les années 2010 et 2011, je nomme M. Nzoulou Py Armel. Je prenais le plaisir avec mon ami de la plume Mieté Guy Blaise de retrouver notre mentor dans ses pâtures agricoles au quartier Mapindi pour s'octroyer des cours en poésie où le déclic est né.

L.D.B.C: De quoi vous vous inspirez pour rédiger votre poésie ?

S.M.M : Ma poésie est une forêt qui ne respecte pas un ordre quelconque, elle est libre dans son style mais éblouissante. Comme un volcan qui explose de façon fougueuse sans rythme apparent, ma poésie s'inscrit dans le domaine de l'émotion, de la sensibilité, du goût parfois elle est cadencé, accéléré ou haché pour engendrer l'esthétique qui conduit au choc phycologique, à l'illusion, à l'étonnement et à la surprise.

L.D.B.C: Quelle est la considération que vous avez pour Hectare ?

S.M.M : Comme je l'ai dit a priori, la condition humaine me préoccupe beaucoup. Ecrire ce recueil me permet de communiquer les émotions, joies, tristesses et beaucoup plus l'Esperance. Je confère à cette œuvre une considération purement humaine car en ces temps de galère où tout vacille, se perd dans un vide indescriptible, avide d'humanité, cette œuvre peut servir d'une échappatoire, d'un instrument en mesure de nous sortir des tourments les plus terribles.

L.D.B.C: Parlez-nous du thème principal de ce chef d'oeuvre ?

S.M.M : Ce recueil ne s'est pas solidifié ni resté monotone ou figé sur un seul thème. Il est multicolore, un cocktail des poèmes variés entre l'amour, la reconnaissance, la nostalgie et tutti quanti.

L.D.B.C: Sur quelle plate-forme de téléchargement peut-on retrouver ce recueil de poèmes ?

S.M.M: Vous retrouverez Hectare sur toutes les plateformes de livres électroniques : More books, Amazon, Fnac pour ne citer que ça.

LDBC: Un dernier mot ?

S.M.M : Je ne saurai clore mes propos sans dire merci aux éditions Muse pour la bonne collaboration d'ailleurs très professionnelle, aux lecteurs qui me lisent et à toutes les personnes qui travaillent ardemment à porter ce livre au summum de son succès.