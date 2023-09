Congo-Brazzaville: Média - Couleurs Tropicales à Ponton La Belle !

Benoit XVI, Ernest, des rouleaux, du vent qui cogne, des rires, un point géodésique, une terrasse sur pilotis, une guitare en bandoulière, des bonnes vibes, un festival, bref on a repeint mercredi dernier la Côte Sauvage aux Couleurs Tropicales.

C'est le mercredi dernier et un début d'après-midi ; en direction de la Côte Sauvage. Dans la « Benoit XVI » où un autocollant me dit « Que Dieu est le seul protecteur de ce véhicule », le chauffeur de taxi me conduit à La Pyramide ; mains sur le volant, yeux sur le goudron, oreilles sur RFI, Ernest n'a rien d'un « Fangio » et roule « malembé malembé », de quoi me mettre légèrement en retard et ouvrir un espace temps pour parler de Radio France internationale, la seule station qu'il écoute sur son autoradio. Je ne peux m'empêcher de lui souffler que justement je vais rejoindre la team de « Couleurs Tropicales » pour faire un papier.

Et Ernest de répondre : « Claudy Siar est là ? Incroyable, je dois le voir, absolument le voir ». Cela pourrait être l'introduction d'un chapitre qu'on écrirait sur le « haut-parleur » d'une génération consciente de l'Afrique francophone. Sur le parking de La Pyramide, Dieu veille à la Benoit XVI vidée de son chauffeur tandis qu'Ernest se tape joyeusement la tchatche avec Claudy Siar : quelques minutes avec l'animateur radio le plus écouté au Congo Brazzaville, quelques minutes qui auront fait la journée du sympathique taxi driver.

%

Après avoir déjeuné d'un poisson salé aux aubergines, l'équipe de Couleurs Tropicales installe le plateau de l'émission sur la splendide terrasse en bois montée sur pilotis face aux rouleaux de l'océan. Aucun stress, aucune agitation pour Benjamin, ingénieur-son, pour Léa et Annabelle qui assistent Claudy, aucune agitation hormis celle des rouleaux de l'océan et du vent qui cogne fort. « Ca va aller pour le son ? » demande Annabelle, « Ca va aller » répond Benjamin.

Cool. Arrivés la veille par un vol Air France ayant contourné la région du Sahel en raison de relations diplomatiques pour le moins tendues entre la France et quelques pays sahéliens, l'équipe ne porte trace d'aucune fatigue et les larges sourires collent à la fraicheur et à la tonicité de l'émission. C'en est même un exemple de simplicité et d'humilité qui devrait être enseigné dans notre 242. Mais ça, c'est un autre sujet.

Gaëlle Metelus, directrice déléguée de l'IFC Pointe-Noire, organisateur du Festival international Ponton Miziki, sujet du jour, est l'invitée de Claudy Siar. Autour d'elle, Tity Meuf à Part, Hendry Massamba, Mack Toob, Zina Hope, symboles de la scène émergente de Ponton sur Mer ainsi que Yann Orion, correspondant RFI ! Au cœur de l'émission, un pur live de KM4, titre phare de Mack Toob, venu guitare acoustique en bandoulière. Parce que tout est vrai, le vent, les vagues, les rires, les artistes, tout devient forcément beau et ça presque la gueule d'une carte postale.

D'ailleurs, La Pyramide, nom d'une pierre posée sur la plage par la Compagnie générale géophysique dans les années 30, et se dressant désormais dans la cour du restaurant-bar de Patrick & Sabine Bikoumou, a cette allure de carte postale qui nous rappelle un peu les célèbres cabanes tchanquées de l'Ile aux oiseaux du Bassin d'Arcachon, au Sud de la France. Patrick Bikoumou, leader du groupe de reggae Bantou Conquering Lions, programmé lui aussi au Festival Ponton Miziki, sera quant à lui parmi les invités de « Génération Consciente », l'émission préférée du sympathique Ernest, tournée au lendemain. Soyez à l'écoute.