Congo-Brazzaville: ICESCO 2023 - Appel à candidature lancé

Placée sur le thème "Semer les graines en mobilisant les jeunes et les femmes", l'organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture (Icesco), à travers son programme de formation en leadership pour la paix et la sécurité, vise à renforcer les capacités et à développer les compétences des jeunes et des femmes à travers dix modules de formation.

Cette formation est une opportunité pour les jeunes et les femmes de dialoguer avec les leaders inspirants de différentes générations à travers le monde et de prendre part à un atelier sur l'incubateur de la jeunesse.

A l'issue de la formation, une compétition sera organisée pour pouvoir sélectionner de meilleurs projets. Les projets retenus seront à la fois primés et subventionnés afin de favoriser leur mise en oeuvre. Par la même occasion, les auteurs des projets primés se verront attribuer le statut d'ambassadeur de la paix de l'Icesco. Et grâce à ce nouveau statut, ces lauréats bénéficieront d'un encadrement et d'un apprentissage en rapport avec leurs projets.

Par ailleurs, pour pouvoir prendre part au programme de l'Icesco, les candidats devront être âgés de 18 ans au moins et 35 au plus d'ici le 31 décembre prochain, s'impliquer dans les questions de paix et de sécurité, de leadership et de réhabilitation des jeunes et des femmes, que ce soit au niveau de la recherche ou dans le cadre d'associations ou d'organisation de la société civile, et pouvoir maîtriser l'une des trois langues de travail de l'Icesco, à savoir l'anglais, l'arabe et le français.

S'inscrivant dans le cadre de la célébration de l'année de l'Icesco pour les jeunes, notons que la cérémonie de lancement officiel de la formation se tiendra dans les tout prochains jours au Caire sous le haut patronage de son excellence Abdelfattah Al-Sissi, président de la République d'Égypte.

Les candidatures sont à soumettre en ligne via le site web suivant : afri.carrières.com/2023/09/jeunes-ambassadeurs-de-la-paix-icesco.htlm avant le 30 septembre prochain.