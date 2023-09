Congo-Kinshasa: Lancement de la phase 1 des travaux de curage des caniveaux

Le non curage des caniveaux et autres rivières de la ville de Kinshasa sont à la base des inondations durant la saison des pluies causant ainsi des pertes humaines et matérielles au grand dam de la population.

Pour préserver les kinoises et kinois de ce tableau désolant après la pluie qui ne fait pas toujours le beau temps à Kinshasa, le ministre d'Etat des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro Muvunyi, veut anticiper les choses.

Il a procédé au lancement de la première phase des travaux de curage des caniveaux et des rivières dans la ville de Kinshasa. Sur les différents sites, tout est mis en œuvre pour la réussite de cette opération de curage : un personnel mobilisé, des engins lourds en activité. Les travaux s'exécutent déjà à pas de géant pour que la dame pluie ne vienne pas gâcher les choses.

L'infatigable Alexis Gisaro a voulu voir de visu le déroulement des travaux en se rendant premièrement sur l'avenue Mushi dans la commune de Lingwala où il s'est livré à un exercice d'inspection des caniveaux qui mènent les eaux dans la rivière Gombe.

Suivant de plus près des explications des experts de l'Office des Voiries et Drainage et de l'entreprise qui exécute lesdits travaux, le patron des Infrastructures a manifesté sa détermination afin d'éviter des inondations dans des jours qui viennent.

« Le constat que nous faisons, nous a amené à faire un programme de curage des collecteurs afin de rendre la coulée des eaux plus aisée. La rivière Gombe est l'un des grands émissaires de la ville de Kinshasa en termes d'évacuation vers l'exécutoire final », a souligné le ministre d'État des Infrastructures et Travaux publics qui a, par ailleurs, appelé la population au civisme et à l'hygiène au vu du débordement des ordures dans les caniveaux et rivières.

« Les caniveaux sont totalement pleins. Notre population ne comprend pas que les caniveaux ne sont pas des dépotoirs ou des poubelles dans lesquels il faut remplir toutes les immondices », s'est -il plaint

De Mushi, le cortège du patron des Infrastructures s'est dirigé sur l'avenue Kabasele pour inspecter les travaux qui s'effectuent sur la rivière Bitshaku-tshaku non loin de la BraCongo. A ce niveau, tout est prêt. Les travaux s'exécutent à la grande satisfaction de la population.

De l'avenue Kabasele, direction Boulevard Lumumba sur le pont HJ au niveau de la première Rue dans la commune de Limete. C'est le même constat. Ici, tout est mobilisé pour accompagner le coup d'envoi donné par le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics.

Cap vers la 12e Rue Limete où l'entreprise JMC exécute les travaux dans le cadre du projet 3 Communes. Alexis Gisaro s'est dirigé jusqu'à l'avenue Mombele qui fait jonction avec l'avenue Kapela. Très regardant, il a donné quelques instructions à l'entreprise pour notamment respecter le délai des travaux et surtout exécuter le plan de travail tel que conçu en amont.

Précisons que la phase 2 de la campagne de curage des caniveaux interviendra à la fin du mois d'octobre.