Congo-Brazzaville: Ryme festival - Un espace de rencontre entre artistes

Le manager et promoteur culturel congolais, Deo Miakoukana, organise le 30 septembre prochain, à Pointe-Noire, une rencontre culturelle dénommée « Ryme festival ». L'objectif est de promouvoir la musique et la culture congolaise ainsi que sa pléiade d'artistes.

Dans une interview accordée à la presse, il a laissé entendre que « Ryme festival »vise à rassembler les jeunes artistes musiciens congolais en quête de visibilité, accompagner ceux qui sont à la recherche d'un producteur et les aider à vulgariser leurs œuvres musicales à l'échelle nationale, régionale et internationale.

Selon Miakoukana, « Ryme festival » constitue une sorte d'espace de rencontre entre les musiciens qui sont plus ou moins connus et ceux qui sont en quête de visibilité.

Au cours de cet échange, les jeunes musiciens auront la possibilité d'apprendre des anciens et garnir leurs carnets d'adresses, a-t-il dit. Par la même occasion, ces jeunes talents auront l'opportunité de se dégoter un manager et/ou producteur et voir ainsi leurs carrières musicales prendre une tournure plus intéressante, a annoncé l'organisateur de « Ryme festival ».

Pendant le déroulement de cette manifestation culturelle, quelques jeunes artistes musiciens congolais seront présentés comme tête d'affiche, à savoir Nathan Bamsey, Jr Boy, Calvain, DM et Boy Kingstone. En dehors de ces têtes d'affiche locales, plusieurs autres artistes venus d'autres pays africains prendront part à la fête. "Pour des raisons stratégiques, les identités de nos invités venus d'ailleurs ne sont pas dévoilées. Nous voulons faire une surprise agréable aux spectateurs. Nous leur prions de venir faire connaissance avec ces artistes étrangers le jour j, c'est-à-dire, le 30 septembre prochain", a expliqué le producteur culturel congolais.

S'exprimant au sujet de la qualité de la musique congolaise, le promoteur culturel congolais a fait savoir que la culture et l'art des Congolais a toujours été au top depuis la nuit des temps. " Je suis fier de notre musique, de nos musiciens et de notre culture. A toutes les époques, il y a toujours des jeunes hommes et femmes qui l'ont portée tout haut. Nous n'avons jamais fléchi. Raison pour laquelle, malgré nos maigres moyens, nous faisons de notre mieux pour soutenir, tant bien que mal, les jeunes talents de la musique congolaise", a-t-il ajouté.

Toutefois, le jeune promoteur culturel congolais a demandé aux artistes congolais en général et les musiciens en particulier de faire preuve d'humilité, de modestie et de patience à l'égard de toute personne ou organisme qui essaient de leur prêter main-forte. "Je demande aux musiciens de nous faciliter la vie. Car nous sommes là pour les aider. Nous devons nous respecter mutuellement puisque nous avons besoin les uns des autres", a-t-il conseillé.

Terminant son propos, Miakoukana a demandé au public congolais en général et pontonegrin en particulier de prendre massivement part à « Ryme festival » en vue de soutenir non seulement les artistes, mais aussi la culture et l'art congolais. " S'ils viennent la fête sera plus belle à Ponton-la-Belle", a-t-il dit.