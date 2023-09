Congo-Brazzaville: Droits de l'homme - Assurer une prise en charge effective des mineurs délinquants

Le Réseau des intervenants sur le phénomène des enfants en rupture (Reiper) organise à Brazzaville, via son projet Ramade (Renforcement des activités pour la mise en application des droits de l'Enfant), deux formations à l'endroit d'une quarantaine de participants (avocats et acteurs de la chaîne pénale) à la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi dans le processus judiciaire.

Prévue du 2 au 4 octobre, la première formation est destinée aux acteurs de la chaîne pénale. Le but est de réunir des professionnels de la justice pénale (police, gendarmerie) et des membres de la société civile (travailleurs sociaux) travaillant avec les mineurs, et les former pour un traitement judiciaire efficace des mineurs en conflit avec la loi, indique un communiqué du Reiper.

La seconde formation se tiendra, quant à elle, les 5 et 6 octobre. Elle concerne les avocats qui sont des acteurs clés du processus judiciaire. En effet, ces derniers interviennent en amont en prenant en charge les intérêts des mineurs dès leur arrestation et doivent suivre la procédure jusqu'à son terme, assurant l'impulsion du dossier et empêchant son enlisement.

« L'objectif de cette activité est donc d'assurer une prise en charge effective et sérieuse par des auxiliaires de justice spécifiquement formés et sensibilisés aux spécificités des mineurs en conflit avec la loi afin de garantir un respect effectif de la législation congolaise », précisent les organisateurs.