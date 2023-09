Congo-Brazzaville: Musique - Ponton Miziki en grand et en beau !

Du live, des bulles, des mini-synthés, Ponton Miziki nous réserve encore d'autres surprises ! Gaëlle Metelus a vu les choses en grand et en beau pour la première édition de ce festival qui se déroulera du 30 septembre au 1er octobre !

Gaëlle Metelus, née en France de parents haïtiens, est directrice déléguée de l'Institut français de Pointe-Noire depuis septembre 2022, après avoir notamment occupé le poste de programmatrice à l'Institut français de la Guinée ou encore celui de conseillère à la Direction des Affaires culturelles à Mayotte. A l'heure d'un bilan d'une première année, son enthousiasme débordant, et au demeurant contagieux, demeure intact. On se souvient qu'à son arrivée, la jeune femme à la silhouette élancée avait initié avec succès les jam sessions « Mukembo Ya IFC », signe d'une volonté de faire de la salle Tchicaya-U-Tam'Si le temple de la musique Live dans la ville océane. Une année plus tard, Gaëlle peut se féliciter de dresser aujourd'hui un monument à la Côte Sauvage et autant dire que ce n'est pas un simple château de sable sur la plage.

Avec la première édition du Festival international Ponton Miziki, Gaëlle Metelus a vu les choses en grand et surtout en beau : 17 concerts pendant deux jours et une affiche prestigieuse avec, au plus haut de l'affiche, Youssoupha et Suspect 95 ! « C'est une programmation éclectique et intergénérationnelle qui est attachée à l'idée de valoriser la pluralité culturelle, qu'elle nous vienne du Congo, de l'Afrique ou de sa diaspora. Si on ne présente plus des artistes comme Zao et les Bantous de la Capitale eux aussi à l'affiche, l'Institut se donne également la mission d'accompagner et impulser la scène émergente locale. Il était important de lui réserver une place lors de ce festival pour qu'elle puisse exprimer son potentiel devant un large public.

Pour avoir assisté dans nos murs aux répétitions de certains de ces artistes, c'est d'ores et déjà une satisfaction avant l'heure que de voir déferler cette nouvelle vague », dit Gaëlle Metelus qui aura le privilège de recevoir Claudy Siar et toute l'équipe de Couleurs Tropicales pour cet événement majeur de la ville océane que l'on fêtera aussi avec... des bulles ! Ici, pas question de champagne mais plutôt d'un concept novateur et original, 1er du genre à Ponton- la-Belle : la Biennale de la BD et du Livre Jeunesse de Pointe-Noire dit « Des Bulles à la Plage», manifestation ouverte à tous dans le but de populariser le 9e art et faire connaitre la bande dessinée congolaise. Au programme des rencontres avec les auteurs, un atelier enfant pour apprendre à dessiner avec les professionnels, des lectures BD et livres de jeunesse, exposition, dédicaces, battle de dessins, cosplay !

Pour les enfants, des bulles et quoi d'autre ? La possibilité de s'inventer en futur pro des musiques électroniques avec le Collectif Kogümi ! En effet, ce collectif sensibilise le jeune public aux phénomènes sonores et musicaux par le biais de rencontres pédagogiques autour des lutheries électroniques. Les participants auront donc l'occasion de construire un mini-synthétiseur allant de l'assemblage des composants jusqu'à la déco finale de la machine, et de repartir avec leur nouvel instrument !