Afrique: Le ministre des Eaux et Forêts au contact de l'administration forestière locale

Libreville, le 27 septembre 2023 - Après avoir entrepris une série de rencontres avec les responsables administratifs et financiers du département ministériel dont il a la charge, notamment les représentants d'organisations syndicales du secteur forêt-bois, le ministre des Eaux et Forêts chargé de la Préservation de l'Environnement, du Climat et du Conflit Homme-Faune, Colonel Maurice Ntossui Allogo, a poursuivi ses rencontres avec l'administration forestière locale.

En effet, c'est dans le cadre du suivi et du contrôle du bon fonctionnement de l'Administration locale que le Colonel Ntossui Allogo s'est rendu, tout au long de la semaine, dans l'ensemble des services relevant de son département ministériel à savoir : la brigade des Eaux et forêts de Ntoum, la Zone d'Investissement Spéciale (ZIS) de NKOK, le site unique d'empotage des bois transformés situé au port d'Owendo, la direction provinciale des Eaux et Forêts de l'Estuaire, l'Agence d'Exécution des Activités de la Filière Forêt-Bois (AEAFFB), et l'École Nationale des Eaux et Forêts (ENEF).

Il était question pour le ministre des Eaux et Forêts d'échanger, tour à tour, avec les responsables desdits services, de faire un état des lieux des défis auxquels ils sont confrontés et des perspectives à relever.

Ce fut notamment l'occasion de faire passer le message selon lequel la discipline, la transparence, et les valeurs d'éthiques sont essentiels pour améliorer la gestion des affaires publiques en général , et de l'administration des Eaux et Forêts en particulier.

« L'homme est au coeur de notre stratégie. C'est la raison pour laquelle la prise en compte des préoccupations des agents des Eaux et Forêts dans la prise de décision et leurs résolutions est une priorité. J'ai échangé avec les responsables aussi bien des directions générales que ceux des agences sous tutelles du ministère. Je suis disposé à apporter des solutions réalistes et j'ai instruit les différents responsables à faire des valeurs de loyauté et de transparence, le fondement de notre réussite », a déclaré le Colonel Ntossui Allogo.