Afrique: Maurice Kamto appelle au dialogue pour mettre fin au conflit anglophone

Le président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), Maurice Kamto, a fermement condamné l'assassinat d'un prêtre et de plusieurs enseignants dans le village de Kembong, situé dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, le 26 septembre 2023. Cet acte odieux a rappelé une fois de plus la douloureuse réalité du conflit anglophone qui sévit dans certaines régions du pays depuis plus de six ans.

Dans une déclaration poignante, Maurice Kamto a appelé toutes les parties prenantes de ce conflit meurtrier à mettre de côté les armes et à revenir à la table d'un dialogue politique inclusif et franc. "Combien de morts supplémentaires faudra-t-il encore pour qu'enfin, toutes les parties prenantes de ce conflit armé qui endeuille les régions anglophones de notre pays depuis trop longtemps se décident à y mettre un terme ?", s'est interrogé Kamto.

Le leader du MRC a réaffirmé la position de son parti, selon laquelle la seule solution viable pour résoudre ce conflit tragique est un dialogue politique inclusif. Il a insisté sur le fait que la violence et les armes ne feront qu'aggraver la situation et causer davantage de souffrance aux populations déjà éprouvées.

Maurice Kamto a également appelé à la mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les efforts visant à instaurer un dialogue pacifique et à mettre fin à cette crise qui a eu des conséquences dévastatrices sur les populations locales.

Le Cameroun traverse une période difficile marquée par des tensions et des violences persistantes dans les régions anglophones. L'appel de Maurice Kamto en faveur d'un dialogue politique inclusif est un pas important vers la résolution de ce conflit et l'instauration d'une paix durable dans le pays. Espérons que toutes les parties prenantes entendront cet appel et travailleront ensemble pour mettre fin à cette tragédie qui a trop duré.