Maroc: Le renforcement de la coopération parlementaire au centre d'entretiens entre M. Mayara et son homologue irlandais

Dublin — Le renforcement de la coopération parlementaire a été au centre d'entretiens, vendredi à Dublin, entre le président de la Chambre des Conseillers, Enaam Mayara, et le président du Sénat irlandais, Jerry Buttimer.

Cette rencontre, qui s'est tenue en marge des travaux du "Sommet des présidents des parlements européens", organisé par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe (APCE) à Dublin, a été l'occasion pour M. Mayara de mettre en avant la qualité des relations entre le Maroc et l'Irlande, fondées sur le respect mutuel, l'amitié et la solidarité.

M. Mayara a mis l'accent sur l'importance de donner une nouvelle impulsion à la coopération parlementaire, en développant la diplomatie parlementaire et renforçant les échanges gouvernementaux entre les deux pays amis.

Dans ce sens, M. Mayara a insisté sur la consolidation de la coopération bilatérale entre la Chambre des Conseillers et le Sénat irlandais, outre le renforcement de l'action parlementaire multipartite.

Il a également souligné la nécessité de mettre en place des canaux de communication et d'interaction, grâce à des échanges de visites, d'expériences et d'expertises entre les deux Chambres, en plus de la coordination des efforts et des positions au niveau des organes parlementaires régionaux, continentaux et internationaux.

Mettant l'accent sur le renforcement des relations économiques et commerciales entre le Maroc et l'Irlande, M. Mayara a salué le rôle joué par les ambassadeurs des deux pays à Rabat et à Dublin pour rapprocher les deux parties à tous les niveaux, que ce soit sur le plan politique, économique, culturel ou social.

Par ailleurs, M. Mayara a donné un aperçu sur la composition socio-professionnelle qui caractérise la Chambre des Conseillers, soulignant l'importance d'examiner avec le Sénat irlandais, qui compte des représentants de catégories similaires, les moyens de renforcer le partenariat économique entre les deux pays.

Il a adressé, à cette occasion, une invitation officielle à M. Buttimer pour effectuer une visite au Royaume, qui sera une opportunité pour renforcer la coordination sur les questions d'intérêt commun, ainsi que pour examiner les perspectives de coopération bilatérale et multilatérale, conformément aux aspirations des deux peuples amis et dans l'intérêt mutuel des deux pays.

Pour sa part, le Cathaoirleach a salué la qualité des relations bilatérales, formant le voeu de contribuer à les développer, notamment à travers le renforcement de la coopération parlementaire.

Il a également souligné l'importance de renforcer le rôle des groupes d'amitié parlementaire entre les deux assemblées, de promouvoir un dialogue efficace, des visites mutuelles et le partage d'expériences dans les domaines d'intérêt commun.

Dans le contexte des défis régionaux et internationaux, en particulier les problèmes liés aux changements climatiques, aux défis sécuritaires et à la réalisation du développement durable, il est nécessaire de mutualiser les efforts et de renforcer la coopération parlementaire, a relevé le président du Sénat irlandais.

L'ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, et le Secrétaire général de la Chambre des Conseillers, El Assad Zerouali, ont également pris part à ces entretiens.