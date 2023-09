Cote d'Ivoire: Sixième édition du Sara à Abidjan -Le secteur privé invité à investir plus dans l'agriculture

La sixième du Salon international de l’agriculture et des ressources animales d’Abidjan (Sara 2023), a ouvert ses portes ce vendredi 29 Septembre 2023, au Parc d’exposition d’Abidjan- Port Bouet. Ce en présence du Chef de l’Etat ivoirien, Alassane Ouattara. Qui n’a pas pris la parole.

En son nom, le Premier ministre ivoirien, Patrick Achi, a invité les acteurs du privé à plus investir dans le secteur agricole. Pour Patrick Achi, il est de moins en moins risqué et plus rentable dans ces temps qui viennent.

« Le Président de la République me charge d'encourager le secteur privé à investir fortement dans le secteur agricole plus que dans tout autre secteur dans les temps qui viennent car la chaîne agricole avec l'avènement des nouvelles technologies devient de moins en moins risquée et de plus en plus rentable », a déclaré Patrick Achi.

Le premier ministre rassure que, sous le leadership du président Alassane Ouattara, « le secteur agricole a connu ces dix dernières années une ascension fulgurante que ce soit dans le domaine du cacao dont nous sommes le premier producteur au monde, de l'anacarde, de l'hévéa et palmier à huile ».

La Côte d’Ivoire est le premier pays producteur mondial du cacao qui a augmenté sa production qui est passée de 1,5 million de tonnes en 2011 à plus de 2 millions de tonnes en 2021, soit une hausse de près de 50%.

La performance agricole de la Côte d’Ivoire est également mesurable au niveau de la noix brute de cajou. Le pays est le premier producteur mondial avec une production qui est passée de 400 000 tonnes en 2011 à plus 2 millions de tonnes en 2021, soit une hausse de près de 150%, a expliqué le chef du gouvernement ivoirien.

Il est à préciser que cette 6e édition du Sara est coorganisée par quatre ministères, notamment le ministère de l'Agriculture et du développement rural, le ministère des Ressources animales et halieutiques, le ministère des Eaux et forêts, et celui de l'Environnement et du développement durable.

Avant lui, Kobénan Kouassi Adjoumani, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture et du développement rural, dit merci au Chef de l’Etat, pour son grand soutien au monde rural.

M. Kobenan Kouassi Adjoumani a aussi, au nom de ses collègues traduit sa reconnaissance au chef de l'État qui ne cesse d'œuvrer pour le bien-être des producteurs. Cette 6è édition du Sara qui se poursuivra jusqu’au 8 octobre prochain se déroule autour du thème, « l’agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes : quelles innovations structurelles pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire ? ».

Pour le ministre Adjoumani, ce thème marque un tournant important dans l’histoire du Sara dans la mesure où cette formulation est une invite à la réflexion, à la création et à une transformation endogène d’une excellente qualité.

Cette cérémonie officielle d'ouverture a été marquée par la remise de kits, d'engins mécanisés et d'intrants agricoles de plus de 12 milliards de Fcfa à une trentaine de coopératives et structures agricoles, notamment de la filière hévéa, de palmiers à huile et de structures de transformation de savon.