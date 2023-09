Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30Septembre 2023

Côte d’Ivoire : Forces de défense- Un militaire malien interpellé sur le territoire ivoirien remis à son pays

Les Forces de Défense et de sécurité ivoiriennes ont procédé le vendredi 29 septembre 2023 à 12h15 à la remise officielle de l'adjudant-chef Abdoulaye Maiga, matricule 76-82 des Forces Armées Maliennes en service à la garde nationale 3e compagnie de Bougouni peloton de Kolondiéba. Ce dernier a été interpellé par les éléments de la brigade de gendarmerie de Tengrela, en territoire ivoirien, dans la localité de Nigouni, dépourvu de tout document administratif attestant de son identité. Se disant militaire et être venu acheter des boisions frelatées pour son commerce, il est conduit à la brigade de recherche de gendarmerie à Abidjan, le 27 septembre 2023 pour nécessité d’enquête. Sur la demande des autorités militaires ivoiriennes, l’Etat-Major Malien a fourni les documents attestant de son statut militaire. ( Source :allafrica.com)

Burkina Faso : An 1 du MPSR 2- Des manifestants réclament « une nouvelle Constitution »

Le 29 septembre 2023 marque l’an I de l’avènement du MPSR 2 (Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration) qui a vu l’arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. En un an de pouvoir, le Capitaine et ses hommes ne sont certes pas encore parvenus à relever le plus grand défi, qui est le rétablissement de la sécurité du pays, toujours frappé, de part et d’autre, par des attaques terroristes sanglantes, conséquence d’un déplacement massif des populations vers d’autres localités plus sécurisées. Cependant, le moins qu’on puisse dire est que le gouvernement bénéficie d’une grande popularité et d’un soutien sans faille d’une certaine jeunesse acquise à sa cause. Ce vendredi donc, jour d’anniversaire, des manifestations spontanées de personnes se réclamant de coordinations d’organisations de la société civile ont été organisées dans les grandes villes telles que Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Kaya et Dori, pour renouveler leur soutien au capitaine IB. Les manifestants ont notamment demandé la mise en place d’une nouvelle Constitution qui reflète les valeurs du Burkina Faso. (Source : aouaga.com)

Mali : Report de l’élection présidentielle- Le gouvernement invité à proposer rapidement le nouveau chronogramme.

Le parti de feu Soumaila Cissé prend acte du réaménagement du chronogramme électoral et exhorte le gouvernement dans une communiqué à tout mettre en œuvre pour proposer dans les meilleurs délais le nouveau chronogramme. Le Gouvernement de transition à travers le Ministre d’État, Ministre de l’administration territoriale, Porte-parole du Gouvernement, a annoncé, lors d’un point de Presse, le réaménagement du chronogramme initial des élections tel que prévu par les Assises Nationales de la Refondation (ANR). ( Source :abamako.com)

Niger. Sylvain Itté - « Paris est une victime collatérale du putsch…»

Selon lui, le coup d’État au Niger est une affaire interne, « entre un président qui avait décidé de lutter contre la corruption et un certain nombre de généraux qui ne souhaitaient pas que cette lutte contre la corruption aille jusqu’à son terme ».« Nous ne sommes, en fait, dans cette affaire que les victimes collatérales », poursuit-il à l’antenne de TF1.Le discour antifrançais des militaires au pouvoir est loin de la réalité, conclut l’ambassadeur ajoutant qu’il a reçu d’innombrables messages de soutien de la part des Nigériens. (Source : Tf1)

Gabon : Nomination- Max Olivier Obame nommé Porte-parole de la Présidence

Le journaliste Max Olivier Obame a été nommé Porte-parole de la Présidence de la République du Gabon, à l'issue du Conseil des ministres tenu ce jeudi 28 septembre 2023, par le chef de la Transition, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Actuellement membre de la Haute Autorité de la Communication, Max Olivier Obame assumera ses fonctions au sein du Département Communication, dirigé par Telesphore OBAME NGOMO, Conseiller spécial du Président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguéma. Cette nomination marque un tournant dans la carrière de Max Olivier Obame, ancien chroniqueur de Radio Gabon et présentateur des journaux télévisés de la Radio- télévision gabonaise (RTG1) devenue Gabon 1ère. Son rôle en tant que porte-parole sera essentiel pour informer le public et les médias sur les activités et les décisions du gouvernement dans les mois à venir. (Source : alibreville.com)

Rca : OBO- Une campagne de sensibilisation pour la paix dans le Haut-Mbomou

La ville de Obo, chef-lieu de la préfecture du Haut-Mbomou située à l’est de la Républicaine centrafricaine a accueilli, le 29 septembre 2023, la cérémonie de lancement de la Campagne nationale « Culture de la paix » édition 2023-2024. Cette activité de la MINUSCA visant à promouvoir le dialogue intercommunautaire et la réconciliation nationale a mobilisé une centaine de personnes dont les autorités locales, les leaders religieux et la société civile. Cette campagne vise à promouvoir la culture de la paix en abordant les causes profondes des conflits à travers une série d’activités qui promeuvent le vivre ensemble, la cohésion sociale, le développement, le respect des droits de l’homme, la non-violence, le respect de la vie et la libre circulation des personnes et des biens. (Source : abangui.com)

Togo : Certification phytosanitaire- Bientôt le tout digital

Le Togo disposera prochainement d’une plateforme digitale de certification phytosanitaire. La GIZ, coopération allemande, va accompagner le Togo dans la digitalisation du processus de certification phytosanitaire. Une opération menée en partenariat avec le Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC), une organisation intergouvernementale et l’un des sept organes subsidiaires de l’Organisation de la coopération islamique confié à la promotion du commerce, développement économique et la coopération commerciale dans les secteurs public et privé à travers les 57 États membres parmi lesquels le Togo. (Source : alome.com)

