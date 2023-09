Sénégal: BRVM - Le titre Bolloré Côte d'Ivoire à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours en fin de semaine

Au terme de la séance de cotation de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de ce vendredi 29 septembre 2023, le titre Bolloré Côte d'Ivoire figure à la tête du Top 5 des plus fortes hausses de cours.

Ce titre enregistre en effet une progression de 7,33% de son cours qui passe de 1500 FCFA la veille à 1610 FCFA ce vendredi 29 septembre 2023. Bolloré Côte d'Ivoire voit son cours augmenter de 140 FCFA entre le 26 septembre et ce 29 septembre. Au premier trimestre 2023, cette entreprise, débaptisée Africa Global LOGISTICS (AGL) Côte d'Ivoire a vu son résultat net faire un grand bond en avant de 1727%, à 612 millions de FCFA contre 33,499 millions de FCFA au premier trimestre 2022. Cette entreprise n'a cependant pas encore publié son rapport d'activités au titre du premier semestre 2023.

En dehors de Bolloré Côte d'Ivoire, le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 6,96% à 845 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (plus 6,87% à 700 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,29% à 845 FCFA) et BOA Sénégal (plus 5,94% à 3 300 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SOGC Côte d'Ivoire (moins 6,89% à 3 445 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 6,57% à 2 700 FCFA), BOA Burkina Faso (moins 5,17% à 6 515 FCFA), Bernabé Côte d'Ivoire (plus 4,89% à 1 750 FCFA) et Oragroup Togo (moins 3,57% à 2 70 FCFA).

La valeur totale des transactions est redescendue à 351,299 millions de FCFA après avoir atteint 8,071 milliards de FCFA la veille.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une hausse de 18,594 milliards, passant de 7816,785 milliards de FCFA la veille à 7834,379 milliards de FCFA ce 29 septembre 2023.

Pour sa part. le marché obligataire est en légère hausse de 164 millions, à 10 130,794 milliards de FCFA contre 10 130,630 milliards de FCFA la veille.

L'indice BRVM C (l'indice général de la Bourse) a gagné 0,24% à 210,59 points contre 210,09 points la veille.

Pour sa part, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une hausse de 0,13% à 105,78 points contre 105,64 points la veille.

En ce qui le concerne, l'indice BRVM Prestige (indice regroupant l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré un repli de 0,46% à 103,80 points contre 104,28 points précédemment.