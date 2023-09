Guinée: Le ministre Alpha Bacar Barry clôture l'atelier d'étude diagnostic de l'enseignement technique

Piloté par la Direction des ressources humaines, les travaux de l'étude diagnostic du Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi ont été achevés ce vendredi, 29 septembre 2023, sous la présidence de M. le Ministre, Alpha Bacar Barry.

Dans son allocution, la Directrice des Ressources Humaines du METFPE, Madame Tounkara Jackie Baby, a salué l'engagement des cadres qui, pendant trois jours, sont parvenus à fournir des résultats qui permettront de mieux qualifier le système de l'ETFP.

De son côté, le Consultant, M. Halirn, qui a facilité le travail est revenu sur les grandes lignes qui ont été touchées. C'est notamment les défis et les constats. Pour cela, dit-il, les participants ont travaillé sur les textes réglementaires, les défis qualitatifs et quantitatifs, les traités et attributions, bref, toutes les orientations stratégiques du METFPE. « Dans une sernaine un rapport synthèse dans lequel tous les aspects seront pris en cornpte», a-t-il promis.

Prenant la parole, M. le Ministre, Alpha Bacar Barry, a remercié tous les cadres pour leur forte implication dans la réalisation de cette étude qui permet désormais d'avoir une idée claire sur les orientations de l'ETFP. « Nous avons beaucoup d'arnbitions que nous ne pouvons pas réaliser si on n'a pas les hornrnes et les fernrnes qu'il faut. Et, l'arnbition qu'on doit avoir et que l'on veut laisser est que le gens viennent à l'Enseignernent Technique que par conviction et qu'ils puissent faire carrière», a insisté M. le Ministre.

Pour y parvenir, il a invité chacun à jouer pleinement son rôle en formant une équipe. « ll faut valoriser nos collaborateurs», a-t-il demandé avant de remercier la DRH pour la réussite du travail.