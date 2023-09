Guinée: Célébration de la semaine de l'indépendance - Le METFPE marque des points au palais du peuple

La semaine nationale de l'indépendance de la Guinée a démarré ce jeudi, 28 septembre 2023. En mode conférence, le Ministère de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Emploi(METFPE) a développé le thème axé sur la question « Où allons - nous? » à l'intérieur duquel, trois autres thématiques ont été développées par les experts du département. C'est notamment : 65 ans plus tard, quelles perspectives ? Cornrnent reconquerir la souveraineté éconornique et nurnérique des Etats africains ? L'irnportance de la rnarque pays.

Devant le Premier Ministre, Chef du gouvernement, Dr Bernard Gournou et les membres du gouvernement, le modérateur, Dr Baba Diané, a rappelé la mission du département, notamment la formation initiale et continue, l'apprentissage modernisé, etc.

Et, dans leur intervention, les panelistes ont à tour de rôle expliqué la nécessité de mettre l'accent sur l'ouverture des écoles de formations initiales techniques pour éviter de recruter ceux dont on n'a pas besoin, des regards qu'il faut avoir dans l'avenir face à la concurrence dans les domaines de formation et de perfectionnement, la réappropriation des économies, sa diversification, le renforcement du capital humain pour capter les différentes dividendes, etc.

S'agissant de la marque pays, ils ont évoqué le cas du branding national qui continue à émerveiller à travers le monde, mais aussi nos produits alimentaires qui ont des spécificités d'où l'importance de travailler encore plus sur le label Guinée.