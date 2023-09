Sénégal: Gala du développement - Ziko promet de consacrer une partie des retombées à des actions sociales

Dakar — L'artiste-musicien Alseyni Baldé, plus connu sous le nom de »Ziko », a présenté à Dakar le programme de son prochain gala du développement dénommé "Trophée Made in Sénégal - Awards", dont une grande partie des retombées sera investie dans la création d'emplois pour les jeunes, la santé et l'éducation.

"Dans le cadre de notre communication, nous venons présenter le programme de notre gala du développement +Made in Sénégal+, prévu du 26 octobre au 11 novembre prochain à Dakar et à Thiès", a-t-il indiqué au cours de la cérémonie de présentation.

Il a précisé que cet événement entre dans le cadre de la promotion de son single "ASEPEX- Made in Sénégal", un tube dédié à l'Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX). Le but recherché à travers ce tube est de contribuer à la promotion des exportations sénégalaises.

L'artiste-compositeur précise que ce single est un extrait de son album international qui avait bénéficié du soutien du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU), du ministère de la Culture et du Patrimoine historique.

"Une partie des retombées des tournées du gala sera destiné à des actions de développement avec le challenge de mobiliser 25 milliards de francs CFA d'ici fin 2024", a promis Ziko, originaire de la commune de Kolda (sud).

Les fonds récoltés serviront à soutenir les secteurs de l'emploi pour apporter une réponse à la problématique de l'émigration irrégulière, la santé, l'éducation, le cadre de vie, la culture, le sport et l'entrepreneuriat "Made in Sénégal".

"Ce trophée est dédié à son excellence le président Macky Sall. C'est pour moi une manière de valoriser et de capitaliser les acquis du Made in Sénégal ; saluer et capitaliser les bonnes actions de nos élus pour que cela puisse inspirer les générations futures", a expliqué le chanteur.

Alseyni Baldé annonce que de nombreuses personnalités publiques et privées seront honorées lors du gala, qui se tiendra le jeudi 26 octobre 2023, à Dakar.