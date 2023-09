Afrique de l'Est: L'Éthiopie et Cuba doivent exploiter leur potentiel pour renforcer leurs relations - Ambassadeur de Cuba

<strong>Addis Ababa — L'Éthiopie et Cuba doivent exploiter les vastes potentiels dont ils disposent dans de nombreux domaines afin de renforcer davantage les relations bilatérales, a déclaré l'ambassadeur de Cuba en Éthiopie, Jorge Lefebre Nicolas.

L'ambassadeur a déclaré à l'ENA que Cuba et l'Éthiopie entretenaient des liens étroits depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1976.

Cuba a aidé l'Éthiopie dans l'une des situations les plus dangereuses que l'Éthiopie ait connues dans son histoire, lorsque de nombreux Cubains sont venus dans ce pays.

Il a également rappelé que de nombreux Éthiopiens s'étaient également rendus à Cuba pour y poursuivre leurs études.

Lors du sommet des chefs d'État et de gouvernement du groupe 77 + Chine, qui s'est tenu à Cuba du 15 au 16 septembre 2023, le vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères, M. Demeke, a rencontré le président cubain, M. Miguel Díaz-Canel, et d'autres responsables en marge du sommet, et s'est entretenu avec eux.

L'Éthiopie et Cuba entretiennent de solides relations interpersonnelles grâce à la bourse d'études qui s'est poursuivie au fil des ans, a déclaré M. Demeke, qui a ajouté : "Nous avons convenu d'établir une plate-forme de consultation ministérielle afin de renforcer les relations spéciales dont nous jouissons."

%

Aujourd'hui, les Éthiopiens qui ont poursuivi leurs études à Cuba sont de retour dans leur pays en tant que médecins, ingénieurs, agronomes et professionnels dans de nombreux autres domaines, a déclaré l'ambassadeur Nicolas.

"Les deux pays ont des liens naturels établis au fil des ans et il y a également des familles cubaines ici et des familles éthiopiennes à Cuba. Il est donc de notre devoir, en tant que diplomates et politiciens, de renforcer ces relations", a insisté l'ambassadeur.

"Je pense que Cuba et l'Éthiopie ont développé ces dernières années une capacité et une puissance économiques très importantes. Mais nous ne pouvons pas coopérer (pleinement) dans de nombreux domaines. Par exemple, à Cuba, nous sommes de grands consommateurs de café et l'Éthiopie possède l'une des meilleures industries du café. Il y a là matière à coopération", a-t-il déclaré.

Avec une population de plus de 110 millions d'habitants, l'Éthiopie a une plus grande consommation de sucre, a-t-il dit, ajoutant que le pays a des industries sucrières mais pas assez pour l'Éthiopie.

Comme Cuba possède des connaissances et une expérience de longue date dans les industries sucrières, nous pouvons établir une coopération dans ce domaine et nous avons également un potentiel dans le domaine de la biotechnologie, a souligné l'ambassadeur.

Il a ajouté que Cuba avait mis au point d'importants médicaments, par exemple, pendant le COVID, Cuba a mis au point cinq vaccins contre le COVID-19, ce qui ouvre la voie à la coopération.

Selon l'ambassadeur, le niveau de développement atteint par l'Éthiopie et Cuba est similaire sur certains points, mais la coopération n'est pas à la hauteur du potentiel existant et nous devons également apprendre l'un de l'autre.

"Nous pouvons apprendre de vous (l'Éthiopie), qui compte 110 millions d'habitants. Nous ne sommes que 11 millions d'habitants. Donc, c'est censé être plus facile pour nous, avec l'aide des uns et des autres, nous pouvons obtenir de meilleures ressources", a-t-il déclaré.

Il existe des liens populaires entre les Cubains et les Éthiopiens, a-t-il dit, ajoutant que nous devons maintenir ces liens et les porter au niveau politique, a souligné l'ambassadeur Nicolas.