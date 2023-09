Afrique de l'Est: L'Éthiopie s'engage à collaborer avec les parties prenantes pour lutter contre le trafic de migrants

<strong>Addis Ababa — Le ministre de la paix, Benalf Andualem, a exprimé l'engagement de l'Éthiopie à travailler avec toutes les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales pour lutter contre la traite illégale des personnes et le trafic de migrants.

La délégation éthiopienne, conduite par le ministre de la paix Benalf Andualem, participe actuellement à la 20e convention de Palerme, qui se tient à Palerme, en Italie, pour discuter de la traite des personnes et du trafic de migrants.

En présence de nombreuses institutions gouvernementales et non gouvernementales, la 20e conférence ministérielle de la convention de Palerme discute de l'état actuel de la convention et des protocoles de Palerme sur la traite des personnes et le trafic de migrants.

À cette occasion, le ministre de la paix, Bnalf Andualem, a souligné les cadres politiques, les dispositions institutionnelles et les mesures correctives prises par l'Éthiopie pour lutter contre la traite des personnes et le trafic de migrants, car l'Éthiopie est l'origine, le transit et la destination des migrants dans la Corne de l'Afrique.

Le ministre a également exprimé l'engagement de l'Éthiopie à travailler avec toutes les parties prenantes gouvernementales et non gouvernementales pour lutter contre la traite illégale des personnes et le trafic de migrants.