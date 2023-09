Egypte: LDC CAF - Al Ahly, Pyramids et Jwaneng Galaxy qualifiés pour les phases de groupes

Elmut PINTO

Après une victoire 3-0 à l'aller, Al Ahly fait mieux ce vendredi contre Saint george, se qualifiant ainsi pour les phases de groupes de la LDC CAF. Pyramids et Jwaneng Galaxy qui ont aussi joué ce soir se qualifient au tour suivant.

Al Ahly se qualifie très facilement

Les champions en titre de la C1 africaine défendront leur titre lors du tour suivant. Les Red devils ont pris une victoire cumulée de 7-0 contre les Éthiopiens de Saint-George au deuxième tour préliminaire de la LDC.

Another #TotalEnergiesCAFCL season 🟰 Another group stage appearance for @AlAhly

The champions are on to the next level their #TotalEnergiesCAFCL 2023/24 campaign 🔓 pic.twitter.com/qY8XlAaCYY

-- TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) September 29, 2023

Pyramids écrase l'APR à domicile

Ailleurs, Pyramids élimine Armée Patriotique Rwandaise de football. Après un nul vierge à l'aller, les Égyptiens remportent 6-1 le match décisif de ce soir avec notamment un quadruplé de Mostafa Fathi.

🇪🇬 @PyramidsFC ➡️ #TotalEnergiesCAFCL

The debutants reserved their first-ever #TotalEnergiesCAFCL group stage spot 👏 pic.twitter.com/ROerotvbuE

-- TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) September 29, 2023

Jwaneng Galaxy élimine Orlando Pirates

Le dernier match de la soirée permet à Jwaneng Galaxy FC d'éliminer les Orlando Pirates. Malgré une victoire 1-0 des Sud-Africains, ils ne verront pas les phases de groupes de la LDC CAF, ayant été éliminés aux tirs au but suite à un cumul 2-2 sur la double confrontation.