Afrique: Afreximbank - 40 milliards de dollars de financements pour développer le commerce et l'investissement en Afrique

ALGER — La vice-présidente de la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), Mme Kanayo Awani a affirmé, jeudi à Alger, que son institution financière avait mis en place un plan d'action incluant 40 milliards de dollars de financement pour développer le commerce et l'investissement en Afrique pendant la période 2022-2026.

S'exprimant à la presse en marge de la tournée de promotion de haut niveau en Algérie de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2023), prévue novembre prochain en Egypte, Mme Awani a précisé que la banque Afreximbank a effectué des financements dans le même cadre pendant la période 2017-2021 à hauteur de 20 milliards de dollars.

Concernant l'entrée en activité effective de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF), la responsable a indiqué que cette démarche "se fera progressivement à travers les initiatives des acteurs économiques africains".

"Les gouvernements africains tentent de réaliser une avancée sur les aspects organisationnels de la ZLECAF, or les initiatives doivent être prises par les acteurs économiques et les sociétés africaines en vue de traiter commercialement et économiquement avec les Africains et non pas les étrangers", a-t-elle dit.

La responsable a relevé que la "ZLECAF" fait face à plusieurs "défis à l'origine du ralentissement de son entrée effective en vigueur, à l'instar de la faiblesse de l'intégration financière continentale, du manque d'infrastructures de transport ainsi que de l'absence d'informations et de statistiques économiques", ajoutant qu'"il est grand temps de sensibiliser les acteurs économiques africains à la nécessité d'augmenter les échanges interafricains".

"Afreximbank" a lancé plusieurs plateformes et applications visant à collecter l'information économique au niveau africain, qui est à même de faciliter la communication entre les opérateurs africains et entre les pays du continent, a ajouté la même responsable.

Quant à l'initiative de l'Algérie pour réaliser des projets de développement en Afrique à travers l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement, à laquelle l'Etat a affecté une enveloppe financière d'un (1) milliard de dollars, Mme Awani a affirmé la disponibilité de sa banque à contribuer à l'augmentation des échanges et des investissements de l'Algérie en Afrique, relevant que la route transsaharienne reliant l'Algérie et la Nigéria facilitera et encouragera les échanges entre pays africains.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Egypte en Algérie, Mokhtar Warida, s'est félicité, dans son allocution, de la participation de l'Algérie à la 3e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2023), prévue au Caire en novembre prochain, soulignant que les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Egypte "sont en croissance continue et des efforts communs sont en cours pour accroître les investissements conjoints".

Le diplomate a également révélé que son pays oeuvrait à ouvrir une ligne maritime reliant les villes d'Alexandrie et d'Annaba et à augmenter le nombre de vols entre les deux pays pour répondre aux besoins des hommes d'affaires et des entreprises.

Le ministre des Transports, Youcef Cherfa a présidé, jeudi à Alger, l'ouverture de la tournée de promotion de haut niveau en Algérie de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2023), prévue en nombre prochain en Egypte.

La capitale égyptienne accueillera, du 9 au 15 novembre, la troisième édition de l'IATF, avec la participation de plus de 1600 exposants de 75 pays, plus de 35.000 visiteurs attendus, et une valeur de transactions pouvant dépasser 43 milliards de dollars.