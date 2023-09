Togo: Satisfecit des administrés !

Le devoir de rendre compte aux administrés, c'est bien là également une des obligations des Conseils municipaux, à la tête des communes. Conscient de ce que cette obligation doit être remplie vis-à-vis des administrés de la Commune de Golfe 1, l'équipe dirigeante de Bè Afédomé était face aux populations ce Vendredi 29 Septembre 2023, au Centre communautaire de Bè pour situer les uns et les autres sur la gestion faite en leur nom. Ce fut à travers une réunion publique qui a connu la présence de diverses couches de la population, et des têtes couronnées.

Au cours de cette réunion, une première organisée par un Conseil communal issu des élections locales de Juin 2019 au Togo, il a été question pour le Maire Joseph Gomado et ses collaborateurs de présenter le bilan de trois ans (2020, 2021 et 2022) de gestion aux populations et renforcer ainsi la confiance entre eux et les administrés.

« L'exercice qu'on a fait aujourd'hui, nous nous sommes basés sur l'article 18 de la loi sur la décentralisation qui oblige le Conseil municipal à rendre compte à la population. Cet exercice est la manifestation de la bonne gouvernance que l'Etat essaie d'implémenter dans les 117 communes. Cet exercice nous a permis d'être en face de la population pour présenter le bilan des années 2020, 2021, 2022, Je dirai que je suis satisfait, cela ne m'empêche pas à reconnaitre aussi les faibles qui sont propres à moi, et aussi la faiblesse de toute la commune, parce que nous devons faire encore plus mieux », a analysé le Maire principal.

Et, a-t-il poursuivi, « cette rencontre nous a ouvert encore d'autres horizons pour maximiser les recettes et faire mieux pour les 351550 habitants que compte notre commune ». De tout ce qu'il y a eu comme échange entre les participants à cette réunion publique, l'élu local a foi en l'avenir. « Avec la bénédiction divine, nous serons très prochainement plus à la hauteur de ce que nous avons fait aujourd'hui. Et le résultat sera toujours au rendez-vous, avec cette foi, cette volonté que nous avons avec l'appui du Conseil municipal et l'exécutif pour aller encore plus loin », telle est la prière de M. Gomado.

En tout cas, une certitude qui en est ressortie de cette rencontre, c'est que le Conseil communal de Golfe 1 ne manquera en aucun moment de la confiance et de l'assistance des administrés. C'est la lecture que nous pourrons faire de la réaction d'un responsable d'association qui oeuvre sur le territoire communal de Golfe 1. « Ce travail (la gestion faite de la commune, ndlr) a été vraiment apprécié par plusieurs populations. Nous attendons de plus voir plus d'activités au prochain mandat pour notre Maire, Joseph Gomado, qui essaye de faire de son mieux. C'est un bon travail. Nous attendons aussi les maires des autres communes de faire ce travail, pour pouvoir présenter à leurs populations ce qui a été présenté ce matin. On ne peut que le féliciter pour son effort. Nous sommes fiers de ses réalisations. Mais étant une personne, il ne peut pas tout faire ; on espère qu'il va faire mieux dans les prochaines années », a réagi Komla, Dodji Adjakpa. Une réaction qui au-delà de la confiance que la gestion de Joseph Gomado et les membres de son Conseil communal inspirent, amène à croire que les Bè sont disposés à offrir un nouveau mandat à cette équipe dirigeante.

Des mots du représentant de la préfecture du Golfe, le Secrétaire général, Lébénin Djagbavi, par une telle réunion publique de compte rendu de la gestion faite durant trois années d'exercice, il s'agit d'une manière de faire comprendre aux populations que leur voix compte, manifester son ouvert aux critiques constructives, établir un climat de confiance... S'il a profité de l'occasion pour inviter d'autres communes à en faire autant, en organisant régulièrement des réunions publiques et fournir des informations complètes aux populations, il y a vu un créneau incitatif « à prendre des décisions plus éclaires et à recherche des solutions qui profitent réellement à l'ensemble de la communauté ».