Maroc: Toulouse - Après sa grave blessure, Zakaria Aboukhlal sort du silence !

Touché à un genou la semaine dernière en Ligue Europa, l'attaquant de Toulouse Zakaria Aboukhlal a été opéré ce jeudi et sera « probablement indisponible jusqu'à la fin de saison », d'après son club.

« L'opération de Zakaria Aboukhlal, blessé la semaine passée en Coupe d'Europe, s'est bien passée. Notre attaquant sera en revanche probablement indisponible jusqu'à la fin de saison », a écrit sur son compte X le TFC, qui avait évoqué dans un premier temps une absence de « plusieurs mois ».

Blessé la semaine passée en coupe d'Europe, l'opération de @Zaboukhlal s'est bien passée. Notre attaquant sera en revanche probablement indisponible jusqu'à la fin de saison.

Le TéFéCé lui souhaite une bonne convalescence et a hâte de le revoir sur les terrains 🐍😈 pic.twitter.com/E3EDqCnc2F

-- Toulouse FC (@ToulouseFC) September 28, 2023

Dans la soirée, le joueur lui-même a réagi sur son compte X officiel depuis son lit d'hôpital. « Allah est l'Omniscient et le meilleur des planificateurs. S'il planifie quelque chose, vous devez savoir que c'est un plan qui, sans aucun doute, sera en fin de compte une bénédiction pour le croyant. En tant qu'être humain, il est parfois difficile de s'en rendre compte, mais si vous réfléchissez à la sagesse d'Allah et à la grandeur de sa sagesse comparée aux petites choses que nous connaissons dans la vie, votre coeur se calmera rapidement, car il est entre les mains d'Allah », a estimé le Lion de l'Atlas, qui ne jouera pas aussi la CAN avec son pays.

Allah is the All-Knower and the Best of planners. If He plans something, you should know that it is a plan that will, without a doubt, ultimately be a blessing to the believer. It is difficult as a human being to realize this sometimes, but if you reflect on the Wisdom of Allah... pic.twitter.com/exR3K7Ksfk

-- Zakaria Aboukhlal (@ZAboukhlal) September 28, 2023