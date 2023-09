Sénégal: Parrainage en vue de la présidentielle - Il faut, au moins, 44.231 signatures pour franchir le cap

Les candidats à la candidature pour la présidentielle de février 2024 connaissent désormais le nombre de parrains qu'il leur faut pour être retenu dans la course. Selon un arrêté du Ministre de l'Intérieur, il leur faut, au minimum, 44.231 électeurs et 58.975 pour le maximum.

Plus de 60 personnes ont déclaré leur candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Mais, pour participer à cette joute électorale, elles doivent d'abord franchir le cap des parrainages, une étape incontournable dans le processus électoral. C'est dans ce cadre que le Ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, a pris un arrêté, en date du 25 septembre 2023, fixant le nombre d'électeurs et d'élus requis pour le parrainage d'un candidat ainsi que les formats et contenus des fiches de collectes des parrainages. Le document administratif renseigne que le parrainage par une liste d'électeurs doit être constitué par un minimum de 0,6% et par un maximum de 0,8% des électeurs du fichier électoral général.

Autrement dit, le nombre d'électeurs représentatif du minimum est de 44.231 électeurs et 58.975 électeurs pour le maximum. « Une partie de ces électeurs-parrains doit obligatoirement provenir de 7 régions au moins à raison de 2.000 au moins par région. Le reste est réparti, sans précision de quota, dans toutes les circonscriptions administratives ou juridictions diplomatiques ou consulaires », mentionne l'arrêté, rappelant également que le parrainage parlementaire est constitué par une liste de 8% des députés composant l'Assemblée nationale.

Ce qui, d'après le document, correspond à 13 députés. Pour ce qui est du parrainage des chefs exécutifs territoriaux, la même source souligne qu'il est constitué par une liste de 20% des présidents de conseil départemental et des maires sur l'ensemble du territoire national, soit 120 élus. « Un électeur, quel que soit son statut, ne peut parrainer qu'un candidat. Le surplus de parrains par rapport au maximum fixé, pour chaque type de parrainage, est considéré comme nul et non avenu et n'est pas tenu en compte lors du contrôle », précise l'arrêté du Ministre de l'Intérieur. Le document a aussi expliqué les modèles des fiches de collecte de parrains pour soutenir une candidature. Ils sont de formats 21X29,7 cm (A4).

Un numéro pour chaque candidat à la candidature

« Les fiches de collectes portent un numéro attribué à la délivrance qui reste attaché au candidat à la candidature. À ce titre, toutes les fiches de collecte, quel que soit le type de parrainage choisi, portent ledit numéro pour le même candidat à la candidature », informe l'arrêté ministériel. Lequel ajoute : « les fiches de collecte par type de parrainage sont uniformes. Elles ne comportent ni symbole, ni effigie, ni signe, ni marque distinctifs.

Elles sont reproduites à l'identique du modèle mis à disposition ». Après avoir fait savoir que toutes les rubriques de la fiche sont obligatoirement renseignées, le ministre de l'Intérieur, dans son arrêté, précise que « pour les besoins du décompte et du contrôle, la fiche de collecte ne doit contenir que des parrains inscrits dans la même commune ». Mieux, ajoute l'arrêté : « la date d'expiration de la carte d'identité biométrique Cedeao est choisie pour compléter les éléments d'identification énumérés à l'article 2 dudit arrêté. La non-conformité de ce renseignement recueilli sur la fiche avec la base de données de la carte Cedeao d'identité biométrique Cedeao entraîne l'invalidation définitive de l'acte de parrainage ».

Le document administratif indique, en outre, que le maximum d'enregistrement pour un fichier est de 10.000. « Si le nombre de parrainages d'une région dépasse ce chiffre, il sera généré autant de fichiers que nécessaire pour cette région pour couvrir les parrains obtenus dans celle-ci », a fait remarquer l'arrêté.

Il faut rappeler qu'en application des conclusions issues du Dialogue national organisé par le Chef de l'État, Macky Sall, les députés de la 14e législature ont adopté, le 20 juillet dernier, le projet de révision constitutionnelle qui, désormais, assouplit les conditions de présentation des candidatures à l'élection présidentielle, notamment celles relatives au parrainage. Il faut également noter que, lors de la présidentielle de 2019, le taux de parrainage était entre 0,8% et 1%. Il fallait avoir, au moins, 52.000 signatures pour passer.