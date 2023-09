Afrique de l'Ouest: Compétitivité et sécurité alimentaire - Le consommer local, une priorité de la Commission de l'Uemoa

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) compte poursuivre sa politique de promotion du consommer local dans un contexte de crise internationale.

D'ailleurs, la quatrième édition du mois du consommer local sera célébrée en ce début d'octobre à Cotonou. Dans cette ambition, souligne la représentante résidente de l'Uemoa à Dakar, Aïssa Kabo, il est noté une amélioration de la présentation des produits, mais également de l'emballage.

Dans un contexte d'incertitudes et de crises exogènes, l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) fait de la promotion du consommer local, une priorité. D'ailleurs, elle célèbre la quatrième édition du mois du Consommer local, en octobre à Cotonou, sous le thème : « Quelles stratégies pour stimuler la consommation des biens et services locaux ? ». Le « mois du consommer local » est une initiative prise par les ministres chargés du Commerce de l'Uemoa, au cours de leur réunion annuelle organisée à Ouagadougou, le 25 octobre 2019.

Elle vise essentiellement à encourager la consommation des produits locaux et communautaires par les 130 millions d'habitants de l'Union. En marge d'un atelier de formation destiné aux journalistes économiques de la zone et organisé du 18 du 22 septembre à Saly, la représentante résidente de l'Uemoa à Dakar, Aïssa Kabo, a abordé les enjeux et avancées de cette politique.

« Nous sommes dans une perspective de transformation locale. L'objectif est de dépasser ce stade de consommation afin d'avoir plus de valeur. De plus en plus, au niveau des différents États, nous savons maintenant quels sont les produits qui sont disponibles au niveau de la zone. Avant, nous étions concentrés sur les produits nationaux. Le caractère communautaire permet de savoir aujourd'hui ce qui se produit dans notre union », a indiqué Aïssa Kabo. Dans cette politique de promotion du consommer local, une importante amélioration est constatée, selon elle. « Le troisième aspect est que nous avons remarqué sur le terrain une nette amélioration de la présentation des produits mais également l'emballage.

De plus en plus, les acteurs des différents pays arrrivent à donner une bonne place à la présentation du produit. Donc, l'emballage joue un rôle important, c'est la première chose qu'on voit quand on s'intéresse à un produit », estime la représentante résidente de l'Uemoa à Dakar. À l'en croire, au niveau des États, il y a des normes qui sont respectées et tout produit passe maintenant par ce filtre avant d'être accepté comme produit originel. « Au niveau des États, la qualité des produits s'est nettement améliorée aussi bien que l'emballage. Ce sont les premiers constats qui ont été faits », a ajouté Aïssa Kabo.