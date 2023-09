Congo-Kinshasa: Polio - Plus de 2 millions d'enfants attendus à la 2e phase de la campagne de vaccination à Kinshasa

Le ministère de la Santé, à travers le Programme élargi de vaccination (PEV), a lancé officiellement mercredi 27 septembre à Kinshasa la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite.

Cette vaste campagne va cibler plus de 2,5 millions d'enfants de moins de 5 ans dans la capitale congolaise.

Pour le docteur Joao Luvunga, coordonnateur principal de l'Initiative mondiale de l'éradication de la poliomyélite, cette campagne vise à protéger les enfants contre les maladies évitables par la vaccination et spécialement la polio :

« La poliomyélite, qu'on appelle localement buka buka, est une maladie très contagieuse qui se manifeste par une paralysie brusque d'un ou plusieurs membres de l'enfant. Elle affecte le plus souvent les enfants de moins de 5 ans surtout quand ceux-ci n'ont pas été vaccinés ou le sont incomplètement. C'est une maladie pour laquelle il n'existe aucun traitement. La vaccination est l'unique moyen, le plus sûr et le plus efficace pour protéger nos enfants, les mettre à l'abri de cette maladie et leur assurer un avenir meilleur ».

Selon ce médecin, depuis le lancement de l'Initiative mondiale de l'éradication de la polio, il y a près de 30 ans, des progrès importants ont été enregistrés. La vaccination a permis de réduire de 99% les cas de poliovirus sauvage.

Il incombe donc à toute la communauté mondiale de renverser cette tendance et de protéger nos enfants contre cette maladie et éviter toutes les maladies évitables par la vaccination, a encore indiqué le docteur Joao Luvunga.

Pour sa part, Benoit Pinda, représentant du ministre provincial de la santé, a indiqué qu'avec plus de 800 cas déclarés de polio de types 1 et 2, la RDC reste le pays africain le plus impacté par cette maladie, étant donné que la polio demeure une réelle menace pour l'Afrique.

Cette campagne de la deuxième phase de vaccination ira du 28 au 30 septembre et s'étendra dans toutes les 24 communes de la capitale.