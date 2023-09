Guinée: Le Japon rend hommage aux survivantes de viol et violences sexuelles au stade du 28 septembre

Jeudi 28 septembre 2023, Monsieur TARUI Toshiharu, Conseiller de l'Ambassade du Japon en Guinée, a rendu hommage aux victimes du Stade du 28-Septembre, lors de l'inauguration du Centre des survivantes, à Morybayah, préfecture de Forécariah.

Ce centre est le fruit d'un projet de l'Association des Victimes, Parents et Amis du 28-Septembre (AVIPA), de l'Organisation Guinéenne de Défense des Droits de l'Homme et du Citoyen (OGDH) et du Fonds Mondial pour les Survivantes (GSF), et qui a été financé par le Gouvernement du Japon. Sa vocation est d'accueillir et de soigner les victimes des violences sexuelles commises lors du 28 septembre 2009, de garder la mémoire de ces violences et de sensibiliser contre elles, et d'apporter une formation aux femmes survivantes pour qu'elles créent des activités génératrices de revenus.

Lors de cette cérémonie, qui a regroupé les représentants des ONG à l'origine du projet, les survivantes du drame, des représentants diplomatiques et les autorités de Morybayah, une gerbe a été déposée devant le monument aux victimes.

Le Japon a tenu à exprimer son respect et ses hommages à ces femmes victimes, ainsi que sa solidarité vis-à-vis de femmes qui n'auraient jamais dû connaître un tel drame. La communauté internationale doit veiller à ce que tout le monde puisse vivre en paix et en sécurité, et à ce que les victimes ne souffrent plus seules, mais qu'elles recouvrent leur dignité. C'est la raison de l'engagement du Japon dans sa collaboration avec le GSF, dont le Centre de Moribayah est le premier projet dans le monde. Pour que de tels événements ne se reproduisent plus, et pour que les femmes en Guinée et dans le monde soient respectées, accompagnées et libres de s'épanouir.