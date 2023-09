Angola: Le Conseil des ministres approuve le Plan de Développement National 2023-2027

Luanda — Le Conseil des ministres a approuvé le Plan de Développement National 2023-2027, ce jeudi 27 septembre, à Luanda, au cours de sa 8ème Session ordinaire, dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

Le Plan de Développement National 2023-2027 vise à renforcer sept axes prioritaires de développement, à savoir « Consolider la paix et l'État de droit, poursuivre la réforme de l'État, de la Justice, de l'Administration publique, de la Communication sociale, de la liberté d'expression et de la société civile».

« Favoriser le développement équilibré et harmonieux du territoire » ; et « Développer le capital humain, en élargissant l'accès aux services de santé, aux connaissances et compétences techniques et scientifiques, en promouvant la culture et le sport et en encourageant l'entrepreneuriat et l'innovation » figurent parmi les objectifs du PDN 2023-2027.

Le Plan de Développement National 2023-2027 vise à « Réduire les inégalités sociales, éradiquer la faim et l'extrême pauvreté, promouvoir l'égalité des sexes et résoudre les défis multidimensionnels et transversaux pour améliorer la qualité de vie des populations » ; et «Moderniser et rendre les infrastructures du pays plus efficaces et préserver l'environnement».

« Garantir une diversification économique durable, inclusive et dirigée par le secteur privé, ainsi que la sécurité alimentaire » ; et "Assurer la défense de la souveraineté, de l'intégrité et de la sécurité nationale et promouvoir l'image et le rôle de l'Angola dans le contexte régional et international" sont également des objectifs du PDN.

Selon le ministre de l'Économie, Caetano João, le PDN est basé sur le programme gouvernemental, comprenant les promesses électorales les plus diverses, la stratégie à long terme, les plans de développement provinciaux, les plans de développement sectoriels et les engagements les plus divers pris avec différentes organisations internationales.

Le PDN est axé sur trois principes fondamentaux, le premier étant « l'alignement », le deuxième « l'impact sur le développement », qui est une nouveauté, qui fait référence à la nécessité de connaître l'impact des projets avant de les exécuter et de les financer (comment chaque projet aura un impact sur les jeunes, comment il aidera les communautés vulnérables, comment il résoudra le problème de l'emploi et également le volet des recettes fiscales).

Le troisième principe est celui de « l'interdépendance programmatique », garantissant que les secteurs et les gouvernements provinciaux soient alignés et protégés par le cadre macroéconomique et budgétaire à moyen terme.

Pour concrétiser le PDN, on a créé une vision de moins de pauvreté, de plus d'emploi et plus de sécurité alimentaire, avec deux piliers de développement qui devraient centrer les programmes - le développement du capital humain, axé sur l'éducation et la santé, et la sécurité alimentaire avec l'agriculture et le secteur minier.