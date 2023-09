Angola: Approbation du Plan d'inclusion des personnes handicapées

Luanda — Le Conseil des ministres a approuvé jeudi le Plan d'Inclusion et de Soutien aux Personnes Handicapées 2023-2027 (PLANIAPED 2023-2027).

Le plan susmentionné est un instrument de programmation à moyen terme qui intègre les objectifs, programmes et actions à mettre en oeuvre par l'Exécutif pour soutenir les personnes handicapées, en favorisant leur protection, une meilleure et plus grande intégration sociale.

Le document a été approuvé lors d'une séance dirigée par le Président de la République, João Lourenço.

Lors de la présentation du plan, la ministre de l'Éducation, Luísa Grilo, a informé que PLANIAPED 2023-2027 est un instrument avec une vision holistique de soutien et de promotion des personnes handicapées qui comprend des actions de différents départements ministériels.

La nouveauté réside dans la possibilité pour les personnes handicapées de pouvoir participer et d'avoir accès au travail, à l'emploi, à une formation professionnelle de qualité et à un accompagnement en fonction des caractéristiques de leur handicap.

Une autre nouveauté est le fait qu'il a été évalué et élaboré basé sur le Plan National de Développement, des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies et aligné sur la Constitution de la République dans les articles 21 et 83, qui assure la protection des personnes handicapés.

Le plan susmentionné vise également à promouvoir et à diversifier les actions de l'économie, car de nouveaux produits destinés à cette couche sociale apparaîtront, comme des machines à écrire le braille, des cannes et des appareils auditifs qui n'existent pas dans le pays.

La perspective de créer des villes et des communautés inclusives, avec l'élimination des barrières et la création de conditions adaptées pour les personnes handicapées est une autre nouveauté du plan, qui repose sur sept axes principaux, à savoir la citoyenneté, l'égalité et la non-discrimination; la promotion d'environnements d'éducation et de formation inclusive; ainsi que le travail, l'emploi et la formation professionnelle inclusifs.

Le plan comprend également la promotion d'actions qui contribuent à l'autonomie et à la vie indépendante; l'adoption de services sociaux et de mesures de soutien; la mise en oeuvre d'actions inclusives en matière de culture, de sport, de tourisme et de loisirs et la mise en oeuvre de méthodes inclusives de recherche, d'innovation et de développement.

Ce plan est aligné sur les ODD 2030 des Nations Unies et les recommandations générales du Comité des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées, en plus de répondre aux recommandations du rapport initial de l'Angola à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2023).

Enseignement universitaire

Aujourd'hui encore, le Conseil des ministres a approuvé la création de l'École Technique Supérieure de Santé, dans la province de Huambo, l'Institut supérieur privé Rei Luhuna (Cunene), l'Institut supérieur privé Kiaxi (Luanda), l'Institut supérieur catholique de Lubango (Huíla) et l'Institut supérieur privé de Wako Cungo (Cuanza Sul). PA/OHA/LUZ