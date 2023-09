Cameroun: Huawei clôture la 8ème édition seeds for the future au Cameroun

La huitième édition du programme « Seeds for the Future » de l'entreprise Huawei a été clôturée ce 25 septembre 2023 conjointement avec ses deux centres de Yaoundé et Douala. Pour cette édition 17 lauréats à Yaoundé et 13 à Douala étaient réunis en ligne dans les bureaux de Huawei à Yaoundé et à Douala. La clôture de cette édition a connu la participation des instructeurs de la « Huawei ICT Academy » au Cameroun, des lauréats des anciennes éditions et ceux en cours ainsi que quelques médias invités.

Huawei reste sur la même longueur d'ondes à savoir, contribuer au développement des talents dans le domaine des Technologies de l'Information et de la Communication.

Depuis près de 15 ans, Huawei à travers « Seeds for the Future », Huawei contribue au développement de talents en TIC dans le monde entier. Depuis 2016 pour le cas du Cameroun, l'objectif de ce programme est d'améliorer le transfert de connaissances, promouvoir une compréhension et un intérêt accrus dans le secteur des télécommunications, et encourager la participation des jeunes au développement numérique de leurs pays grâce à des technologies de pointe.

Dans les deux bureaux à Yaoundé comme à Douala, pendant 8 jours, durant la formation, les participants ont acquis des connaissances sur la 5G, l'intelligence artificielle, le Cloud Computing, l'Energie Digitale, et bien d'autres formations permettant d'améliorer leur qualité de leadership et de travail d'équipe. Ils ont aussi eu quelques leçons de culture chinoise avec les étudiants d'autres pays avec qui ils partagent l'aventure.

%

Pour la fin, c'était l'occasion pour le Capitaine des Seeds 2023, le lauréat KAMCHE Yann Arnaud, étudiant à l'Université de Buea, de remercier Huawei pour cette opportunité d'apprentissage. D'autres acteurs à l'instar de l'enseignant certifié Huawei de l'Université de Buea, Dr. WIRNKAR BASIL NSANYUY et le témoignage de Mademoiselle NGOH Noëlla ATUH, ancienne participante au programme « Seeds for the Future 2020 ». Pour elle, son passage au programme de Huawei lui a offert beaucoup d'opportunités dans le monde professionnel, elle remercie Huawei et invite d'autres jeunes à participer à ce programme.

Avec Huawei, le meilleur est mis pour les jeunes. C'est dans ce sens qu'en 08 jours, les "participants ont pu assister à des séances des cours en live, des visites guidées des expositions de la technologie de Huawei en ligne et prendre part à des discussions ouvertes avec des experts Huawei internationaux du domaine des TIC mais aussi des experts d'organisations partenaires. La tâche principale dans le cadre de la participation au programme a été la création de leur propre projet d'entreprise à travers « Tech for Good », utilisant des TIC pour atteindre des objectifs de développement durable. Les étudiants camerounais ont présenté leurs travaux dans des domaines tels que l'éradication des maladies mentales, l'amélioration des services de santé, la sécurité et la gestion des ressources dans les ménages".

Pour la suite, les meilleures équipes auront la possibilité de finaliser leurs projets en fonction des commentaires et des conseils reçus des mentors et de participer au concours mondial « Tech for Good » qui se tiendra en fin d'année.

Qui est Huawei ? C'est une "entreprise fondée en 1987, dont le siège social se trouve à Shenzhen en Chine et qui fournit des solutions dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). Elle se positionne comme le fournisseur de solutions numériques en terminaux, réseaux et cloud, pour les opérateurs, entreprises et consommateurs. Ses produits et solutions sont déployés dans plus de 170 pays".

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE