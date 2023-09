Ouganda: 'L'empiètement des troupes ougandaises sur le territoire national doit être résolu par la voie diplomatique'

Juba — Le différend frontalier entre l'Ouganda et le Sud Soudan devrait être résolu par la négociation à travers les canaux diplomatiques. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole de l'armée sud-soudanaise, le Maj. Gen. Lul Ruai Koang, selon lequel la question devrait être traitée par le Joint Border Committee établi par les deux pays.

L'intervention du porte-parole militaire intervient après que les autorités du comté de Kajo-Keji, dans la partie la plus méridionale de l'État d'Equatoria central, ont signalé dimanche 24 septembre que des troupes de l'armée ougandaise pénétraient sur le territoire sud-soudanais, où elles auraient installé un camp militaire.

La frontière entre Kajo-Keji (au Sud-Soudan) et Moyo (en Ouganda) a toujours été particulièrement "poreuse", étant traversée dans un sens ou dans l'autre pendant les guerres civiles soudanaises qui ont précédé l'accord de paix global (CPA, l'accord qui a donné naissance au Sud-Soudan avec sa sécession du Soudan). Cependant, après l'APG et l'indépendance du Sud-Soudan, l'absence de définition des frontières a créé des tensions et des affrontements, notamment pour le contrôle de la zone fertile autour de Sunyu.

Les tensions entre les Kuku sud-soudanais et la communauté frontalière ougandaise des Ma'dí se sont donc aggravées, entraînant de violents affrontements à Kajo-Keji et à Moyo. En 2014, l'affrontement le plus sanglant entre les deux communautés a eu lieu. Selon les autorités locales, au moins 20 personnes ont été tuées et 200 huttes ont été incendiées.

Récemment, les conflits entre les communautés des deux pays se sont multipliés le long de la frontière entre le Sud-Soudan et l'Ouganda. Selon les médias, des conflits frontaliers similaires continuent de se produire le long de la frontière entre le comté de Magwi (Soudan du Sud) et le district de Lamwo (Ouganda). En décembre 2015, le Soudan du Sud et l'Ouganda ont signé un protocole d'accord visant à apaiser les tensions frontalières et à permettre la démarcation de la frontière contestée, longue de 470 kilomètres. Cependant, peu de progrès ont été réalisés depuis lors.

L'ambassadeur ougandais à Juba a donné un signal de distanciation en présentant le plan en neuf points de son gouvernement pour aider le Sud-Soudan à restaurer son économie en difficulté.

Au coeur de ce plan figurent le renforcement des services d'éducation et de santé et la création de conditions permettant d'attirer les investissements étrangers dans le pays, afin de diversifier l'économie nationale, qui dépend à 98 % d'une seule source de revenus : les exportations de pétrole.

Ces jours-ci, le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, est à Moscou où il a rencontré son homologue russe, Vladimir Poutine. Les discussions ont porté sur la guerre civile au Soudan et sur le développement des relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines de l'économie, du développement, du commerce, de l'énergie et de l'éducation