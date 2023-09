Madagascar: MCB Madagascar - MVola - Un partenariat pour favoriser l'inclusion financière

La banque MCB Madagascar et MVola, la première FinTech de Madagascar, viennent de conclure un partenariat stratégique en vue de se rapprocher davantage de la population malgache.

Il s'agit notamment d'un partenariat visant à renforcer l'inclusion financière à Madagascar. Pour ce faire, « nous allons offrir ensemble un meilleur produit à travers une meilleure technologie. Notre objectif consiste à simplifier et sécuriser les transactions financières en vue de contribuer à la croissance économique du pays », a évoqué Candy Andrianandrasantsoa directeur général adjoint de MCB Madagascar lors d'une conférence de presse organisée hier à son siège à Alarobia.

Et lui de préciser que cette banque qui est rattachée au groupe MCB, intervient dans le pays depuis plus d'une trentaine d'années tout en offrant des services adaptés aux besoins de ses clients. « Notre slogan est désormais « success beyond numbers », c'est-à-dire, aller au-delà des nombres et des chiffres en travaillant sur l'impact que la banque peut avoir sur l'économie tout en améliorant l'environnement », a-t-elle enchaîné.

Solutions financières abordables

Parlant de son partenariat avec MVola qui contribuera à renforcer l'innovation dans le secteur financier malgache. Le nouveau service lancé par les deux parties est dénommé « Bank to MVola/Mvola to Bank ». « Ce partenariat marque une étape significative pour la banque MCB Madagascar, car il étend les possibilités de paiement au-delà des méthodes traditionnelles telles que les espèces, les chèques et les virements. Désormais, nos clients auront la possibilité de lier leur compte bancaire à leur compte MVola, offrant une gamme de choix de paiements plus diversifiée », d'après toujours ce directeur général adjoint de la banque.

%

Pour sa part, « MVola s'est engagé à fournir des solutions financières abordables et de qualité à toute la population, et ce partenariat est une avancée supplémentaire vers la réalisation de cette mission. Le service Bank to MVola/MVola to Bank rend les services financiers plus accessibles, simples, instantanés et sécurisés pour tous les utilisateurs », a fait savoir Heritiana Andrianalisoa, directeur général adjoint de MVola, à cette occasion.

Code secret

Ainsi, « Le service Bank to MVola/MVola to Bank permettra aux clients de la MCB Madagascar et de MVola de transférer de l'argent en temps réel entre leur compte bancaire et leur compte MVola. On peut même effectuer des transactions à partir d'un compte bancaire vers un compte d'un autre numéro MVola, sans oublier les consultations de solde, du cours des devises et des trois dernières transactions. Les opérations restent personnelles et confidentielles, validées par un code secret et moyennant un coût », a-t-il conclu.