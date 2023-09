Madagascar: Octobre rose - Le dépistage, élément principal dans la lutte contre les cancers gynécologiques

Le mois d'octobre est associé à la lutte et à la prévention du cancer du sein, symbolisée par le ruban rose arboré durant l'Octobre rose. A Madagascar en particulier, il inclut non seulement la lutte contre le cancer du sein mais également l'ensemble des cancers féminins.

Le cancer du sein est le type de cancer parmi les plus répandus à Madagascar. Le mois d'octobre, consacré chaque année, dans de nombreux pays du monde, à la campagne de lutte contre le cancer du sein, d'où l'appellation « Octobre rose ». Cette année 2023 marque la trentième édition de l'Octobre rose dans le monde et le 20ème anniversaire du ruban rose qui symbolise l'octobre rose. Si dans les pays avancés, celui-ci est une occasion de soutenir et de faire des dons au profit de la recherche scientifique sur le cancer du sein, à Madagascar, les activités sont principalement concentrées sur la sensibilisation et le dépistage. Celui-ci s'étend alors vers l'ensemble des cancers gynécologiques. Aussi les initiatives se multiplient-elles pour sensibiliser la population au cancer du sein et celui du col de l'utérus.

La sensibilisation au dépistage et les activités de dépistages gratuits font ainsi partie des actions principales menées dans le cadre de l'octobre rose. Le dépistage fait partie des moyens qui ont fait leurs preuves en matière de prévention et de lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. Comme dans plusieurs autres types de cancers, le dépistage précoce du cancer du sein et du cancer du col de l'utérus augmentent les chances de guérison.

Les efforts de sensibilisation à Madagascar n'ont pas encore atteint les objectifs visés si l'on en juge par le nombre encore assez faible de femmes qui se font dépister. Outre une certaine réticence au dépistage que manifestent certaines femmes, notamment en milieu rural, le facteur coût est également un obstacle majeur. Raison pour laquelle les offres de dépistages gratuits se multiplient durant l'Octobre rose.

Rappelons que l'Octobre Rose a été instauré pour la première fois en 1985, et initié aux Etats-Unis, pour s'étendre, par la suite, vers le reste du monde.