Madagascar: Midirama - L'image du pot de terre contre le pot de fer en train d'apparaître

Lentement mais sans recueillir l'unanimité des acteurs politiques, le processus électoral se met en place. Après la désignation des candidats qui vont se présenter à l'élection présidentielle, c'est un gouvernement collégial qui est chargé de gérer les affaires courantes jusqu'à la prise de fonction du nouveau président de la République.

Le désistement du président du Sénat a suscité une certaine polémique, mais la décision de la HCC, qui est sans appel, ne peut être remise en cause. Onze des treize candidats ont constitué un collectif qui a multiplié les requêtes, mais leurs efforts ont été vains. Pour sortir de l'impasse actuelle, le FFKM a été sollicité pour faciliter le dialogue entre toutes les parties prenantes. Mais pour le moment, ses efforts ont été vains et des critiques lui ont même été adressées par certaines personnalités lui reprochant l'inefficacité de sa médiation. Les quatre dignitaires religieux n'entendent cependant pas baisser les bras malgré tous les obstacles qui se dressent devant eux.

Les membres du collectif des candidats qui ont répondu à leur appel ont respecté tous les rendez-vous qui leur ont été fixés et vont continuer à répondre aux sollicitations qu'ils lui adresseront. Les rencontres se sont déroulées jusqu'à présent sans la présence du candidat n°3 Andry Rajoelina qui y a envoyé un représentant. Nul ne sait quelle suite sera donnée à ces initiatives du conseil oecuménique des églises qui veut jouer pleinement son rôle de « raiamandreny » réconciliateur. Le collectif des candidats qui avait demandé l'autorisation de réunion au Palais des Sports a essuyé un refus très sec du préfet d'Antananarivo.

Malgré cela, ils se sont présentés à Mahamasina et n'ont pas pu franchir les barrages des forces de gendarmerie présentes sur place. Leur demande de dialogue avec les responsables a cependant été vaine, ces derniers restant inflexibles. C'est à propos de l'utilisation d'hélicoptères par les candidats qu'est venue l'éclaircie que l'on n'espérait plus. Le directeur de l'ACM a affirmé que l'utilisation d'hélicoptère par les candidats était possible à condition que toutes les pièces justificatives soient fournies. Pour le moment, a-t-il dit, seul Siteny Randrianasoloniaiko pouvait disposer de deux hélicoptères sur les quatre qu'il avait fait venir de l'extérieur.

Sur le plan international, on constate qu'il n'y a pas d'évolution notoire du conflit russo-ukrainien. Les Ukrainiens enregistrent de petites avancées sur le front de Crimée, mais les forces russes restent quand même bien campées sur leurs positions. Le bombardement par plusieurs missiles d'un bâtiment du port de Sébastopol ayant abrité une réunion de plusieurs hauts gradés russes a eu un grand retentissement dans la presse.

La mort du chef de la flotte russe de la mer Noire, l'amiral Viktor Sokolov a été annoncée et elle, disent les Ukrainiens, s'apparente à une déroute de la marine russe. Néanmoins, le service d'information du Kremlin a démenti cette nouvelle en publiant une vidéo d'une réunion de cet amiral avec le ministre de la Défense russe et de plusieurs chefs d'État-major. Les médias occidentaux ont essayé de faire la part de la désinformation et de la vraie information des deux côtés.

La confusion continue de régner sur le plan politique, mais malgré cela, l'appel au dialogue lancé par le FFKM reste une voie à ne pas négliger. La confrontation est tout à fait évitable si chaque partie fait preuve d'un minimum de tolérance, mais les autorités entendent utiliser toutes leurs prérogatives. On a l'impression en ce moment de voir l'image du pot de terre contre le pot de fer, le processus électoral se déroule malgré la résistance de certains acteurs politiques.