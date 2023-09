Madagascar: Ankatso - 15 étudiants handicapés préparent leur Master

Près de la moitié des membres de l'association des étudiants handicapés à l'Université d'Antananarivo préparent leur Master. Cependant, l'accès à un emploi formel reste encore difficile puisque la plupart des entreprises ont encore peur de les engager.

Une évolution positive ? Suivre des études supérieures accroît les chances d'intégration des Personnes en situation de handicap (PSH) sur le marché du travail. Encore faut-il que l'enseignement supérieur soit réellement accessible. A cet égard, quelle est la situation à l'Université d'Antananarivo, la plus ancienne et la plus grande université de Madagascar ? Henintsoa Rasolofoharitseheno, président de l'Association des étudiants handicapés à l'Université d'Antananarivo (AEHUTE) a fait savoir que 15 étudiants ayant un handicap physique ou visuel préparent actuellement leur Master. Lui-même est en 4è année en Sociologie à Ankatso et 4è année en Administration à l'IMGAM.

Un parcours universitaire qui est loin d'être facile et parsemé d'embûches. « Les étudiants en situation de handicap ne s'estiment pas être sur le même pied d'égalité que les étudiants valides en matière d'études supérieures. De nombreux aménagements doivent être réalisés comme les rampes d'accès puisque nous ne pouvons pas courir dans tous les sens pour rejoindre les salles de cours », déplore-t-il. Outre les difficultés d'accès aux infrastructures, elles sont également confrontées à diverses formes de stigmatisation et de discrimination. « Certains étudiants nous regardent de travers comme s'ils se demandaient ce que nous pouvons bien faire à l'université. Côtoyer des personnes éduquées est beaucoup plus difficile que côtoyer des citoyens lambda », témoigne le président de l'AEHUTE.

%

Emploi

L'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est loin d'être facile. Celles issues de familles vulnérables ont également moins de chances de surmonter leur handicap. A cause de cette pauvreté, elles ne peuvent souvent pas accéder à l'éducation ou trouver d'emploi. Ces problèmes ont été soulevés lors du « forum emploi pour les personnes handicapées », organisé à l'hôtel de ville Analakely pendant deux jours. Ravelo Zafimahatradraibe, en 3è année en sociologie à l'Université d'Antananarivo a quitté Ambositra après son baccalauréat pour suivre des études supérieures dans la capitale mais jusqu'à présent, il n'est pas arrivé à trouver de stage.

« Je pense que ce problème est lié à mon handicap visuel. Les entreprises sont réticentes et craignent que je ne puisse pas accomplir mes tâches », a-t-il indiqué. Selon lui, les entreprises croient que les PSH sont incapables d'exercer les métiers proposés à cause de leur handicap. Malgré leur aptitude à exercer un métier, certains sont toujours à la charge de leurs familles.