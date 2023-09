Madagascar: Jiujitsu-Mondial - 11 combattants constituent l'équipe malgache

Madagascar souhaite aligner 11 jujitsuka à la 15e édition du championnat du monde de Jujitsu en novembre. Pourtant, le départ de toute la délégation est toujours incertain.

La Fédération malgache de jujitsu a publié les noms des combattants qui défendront l'honneur de Madagascar au championnat du monde à Abu Dhabi au début du mois de novembre. Au début du regroupement, 22 jujitsuka venant de sept clubs différents étaient présents, mais seuls 11 combattants de haut niveau ont été retenus dans la liste finale. Parmi les sélectionnés, on retrouve des pointures telles que Tsinjo Rakotomaria, alias Gou, le mondialiste qui aspire à renouer avec le titre international. L'équipe compte également des multidisciplinaires et des champions nationaux, répartis dans différentes ceintures. Andy est ceinture marron, Diary et Fifaliana sont ceintures violettes, tandis que Rajo est ceinture bleue.

La seule et unique femme sélectionnée s'appelle Nosy, et elle est ceinture verte. Ces combattants concourront dans les catégories professionnelle, Master et jeune. Cependant, le comité n'a pas encore décidé si des combattants participeront également dans la catégorie amateur. Le regroupement se poursuit pour le clan malgache, et un coach professionnel prendra en charge leur préparation physique à partir de la semaine prochaine.

Par ailleurs, la Fédération est à la recherche de subventions pour le départ de la délégation malgache. Elle attend toujours le soutien du Ministère de la Jeunesse et des Sports pour cette sortie. Jusqu'à présent, le fonctionnement de cette instance est financé par ses sponsors et par le biais des événements qu'elle organise. Le budget nécessaire pour chaque combattant s'élève à 7 millions d'ariary pour ce championnat mondial à Abu Dhabi.

Le président de la Fédération, Johary Rakotozafy, a appelé à soutenir l'équipe nationale en soulignant que chaque contribution, aussi modeste soit-elle, est la bienvenue pour permettre à ces 11 combattants sélectionnés issus de différentes catégories et de différents clubs de se rendre à Abu Dhabi pour le World Jiu-Jitsu Championship, 15ème édition.