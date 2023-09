Madagascar: Région Atsinanana - Une Maison de l'Emploi et de Formation pour favoriser l'employabilité

Le secteur privé s'implique dans les efforts pour améliorer l'employabilité des jeunes dans la région Atsinanana. La compagnie CGHV figure parmi les promoteurs de la Maison de l'Emploi et de la Formation de la Région Atsinanana (MEFRA).

Un partenariat public-privé prometteur. C'est ce que représentent les engagements pour la mise en place de la MEFRA, sous la tutelle technique des ministères du Travail, de l'Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, ainsi que de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Cette plateforme vise à dynamiser l'insertion professionnelle des jeunes en centralisant les données sur l'emploi et la formation. Elle facilitera l'accès à une éducation alignée sur les besoins des entreprises, tout en coordonnant les actions en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences locales. Le partenariat répond de manière significative aux enjeux partagés de l'adéquation entre l'emploi et la formation, crucial pour accroître la compétitivité des jeunes sur le marché du travail.

Cela s'inscrit dans les objectifs prioritaires de l'État malgache en matière d'employabilité des jeunes. La MEFRA offrira des appuis essentiels aux entreprises et aux demandeurs d'emplois, incluant la réalisation de diagnostics approfondis du marché du travail dans la région Atsinanana, l'élaboration de stratégies basées sur ces diagnostics, le développement de la coordination et des informations spécialisées pour anticiper les mutations économiques, et la constitution d'une base de données des candidats répondant aux critères de l'offre.

%

Autonome

La structure, fruit d'un partenariat public-privé, bénéficiera d'une gestion autonome impliquant la Région, les opérateurs économiques privés, la société civile et les partenaires sociaux. Les actions envisagées visent à répondre de manière juste et transparente aux attentes des deux parties, conformément aux dispositions légales en vigueur. Lors de la cérémonie de signature, le ministre Rivotiana Jean Bosco, souligne que la MEFRA facilitera l'accès des jeunes aux emplois décents en fournissant des données dynamiques sur le marché du travail.

Pour sa part, la ministre Vavitsara Rahantanirina Gabriella, met en avant l'alignement de la mission de la MEFRA sur les besoins des entreprises. Le gouverneur de la région Atsinanana, Richard Rafidison, voit dans la MEFRA une opportunité de préparer les jeunes à occuper le marché du travail régional. Du côté du secteur privé, le DG de CGHV (Compagnie de Générale d'Hydroélectricité de Volobe), Rémy Huber, estime que la signature de la convention concrétise la volonté collective de soutenir la valorisation du capital humain de la région.

« Elle traduit le renforcement d'intégration des entreprises existantes et la sécurisation des futurs investissements », a-t-il ajouté. Bref, la MEFRA se positionne comme un modèle novateur, réunissant des acteurs clés pour dynamiser l'emploi des jeunes dans la région Atsinanana, contribuant ainsi à la croissance économique et à la réalisation des aspirations de tous les secteurs impliqués.