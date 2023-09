Madagascar: Envoyé spécial ONU - Rencontres avec les institutions

Ils sont dépêchés par le bureau de New York pour suivre les préparatifs des scrutins du 09 novembre prochain et vivent cette ambiance de tension qui gagne du terrain depuis quelques jours.

Les émissaires des Nations Unies, dirigés par l'envoyé spécial Parfait Onanga-Anyanga, enchaînent les réunions avec les différents acteurs depuis leur arrivée dans le pays mercredi dernier. Hier, la délégation onusienne s'est entretenue avec l'ancien président de la République, Andry Rajoelina, à son quartier général à Ankorondrano, avant de rencontrer le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, à Anosy. Mercredi dernier, Parfait Onanga-Anyanga a déjà dirigé une réunion avec les autres candidats à l'élection présidentielle. Facinet Sylla, administrateur du FMI, quant à lui, a rencontré, hier à Mahazoarivo, le Premier ministre, Christian Ntsay, pour aborder le registre économique.

Stabilité

La venue de cette mission onusienne témoigne de l'engagement de la communauté internationale d'orienter le processus vers des élections apaisées et incontestables. Des diplomates étrangers et des organisations internationales ont, en effet, engagé un dialogue avec les parties prenantes nationales pour les encourager dans ce sens. Les pays partenaires de la Grande Île, conscients de l'importance de Madagascar dans la région, ont intensifié leurs efforts pour soutenir la stabilité politique. L'accent est mis surtout sur le respect des normes démocratiques internationales et sur l'acceptation du résultat par toutes les parties concernées.

%

Climat de respect

Parallèlement à cette initiative, la société civile et le conseil oecuménique des Églises chrétiennes se sont unis dans un effort concerté pour prévenir toute crise politique potentielle. Le pays est confronté à des défis socio-économiques complexes et à des enjeux politiques délicats, faisant de cette élection un moment charnière dans son histoire démocratique. La mobilisation des Églises historiques est à l'avant-garde de cet effort.

Le Conseil oecuménique des Églises chrétiennes, représentant diverses confessions religieuses, joue un rôle crucial dans la promotion de la paix et de la réconciliation. Leur influence morale contribue à apaiser les tensions et à promouvoir un climat de respect mutuel pendant la période électorale. Des organisations non gouvernementales, des groupes de défense des droits de l'homme et des citoyens ordinaires se sont rassemblés pour promouvoir la transparence électorale et l'intégrité du processus démocratique.