Madagascar: Manufacture - L'emballage malgache séduit le marché européen

Les emballages malgaches sont de plus en plus présents dans les marchés et supermarchés européens pour une large panoplie de produits, mais aussi et surtout de grandes marques !

Les emballages de manufacture malgache tracent leur chemin dans les rayons des grandes surfaces européennes. De plus en plus présents, ces produits de la Grande île, utilisés à des fins très diversifiées semblent s'être fait une place à travers les marchés internationaux. Une bonne note pour Madagascar, après des années de prospection, notamment pour l'industrie cartonnière. C'est le cas, par exemple de « Newpack », une fabrique d'emballages de produits alimentaires et autres denrées qui a fait en sorte de détaler sur les marchés extérieurs.

Cette industrie, qui vient de célébrer ses trente-cinq ans la semaine dernière exporte ses cartons vers des marchés extérieurs, notamment le marché européen connu pour sa rigueur en matière de réglementations par rapport à la qualité des produits qui y pénètrent. D'après Patrick Maugé, directeur général de Newpack, ce fleuron de l'industrie cartonnière malgache est le seul qui démontre la capacité de la production industrielle malgache mais aussi celle des travailleurs.

« C'est une fierté pour moi quand je vois nos cartons produits par notre usine dans les rayons des supermarchés en Europe », s'exprime-t-il lors de la célébration du trente-cinquième anniversaire de la société. Des propos confirmés par Tiana Rasamimanana, Président du Syndicat des industries de Madagascar (SIM) qui a mis l'accent sur la capacité de concilier le développement économique avec le respect des normes, devenues de plus en plus strictes au sein des marchés internationaux. « Newpack est une preuve tangible que l'on peut concilier environnement et développement économique », souligne-t-il.

Certifications

La société Newpack détient plusieurs certifications dont le fameux « Iso 9001 » qui permet à une entreprise de valider son aptitude à fournir un service, un produit ou un système conforme aux exigences de la clientèle, comme le définit la réglementation en vigueur au sein de l'UE. Une certification auquel s'ajoutent deux autres homologations, Iso 45001, ainsi que le label Forest Stewardship Council (FSC), attestant du respect et de la conformité aux normes européennes des matériaux périssables (en l'occurrence le bois) utilisés dans la transformation industrielle. Newpack est un fleuron de l'industrie cartonnière qui a vu le jour en 1988 et qui, à travers trois décennies s'est attelé à la manufacture d'emballages et de cartons pour les grandes marques de produits comme les biscuits, les sardines et bien d'autres denrées.