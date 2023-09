Madagascar: Cinéma - Le film documentaire «Tavela» remporte cinq nominations

Geoffrey Gaspard a remporté le prix du public au festival Ant'Sary Doc avec son film «Tavela», avant-hier. Les autres lauréats seront annoncés le 9 octobre.

Le talentueux réalisateur et photographe malgache, Geoffrey Gaspard a récemment ajouté une nouvelle distinction à son parcours cinématographique impressionnant. Son film documentaire «Tavela» a décroché le prix du public lors de la première édition du festival Ant'sary Doc, avant-hier. Cette réalisation cinématographique met en lumière le Moraingy, un art martial ancestral pratiqué dans le Nord de Madagascar.

« C'est rare de voir un festival mettre en valeur un film documentaire à Madagascar. Je voulais simplement y participer. Je n'ai aucune prétention de remporter le prix. Mon film Tavela a déjà décroché quatre nominations à part ceci, notamment lors de la rencontre du film court en 2019, au festival Africlap de Toulouse, en France, au 4e Lake international Panafrican film festival à Nakuru, au Kenya, et au festival en Moldavie », souligne Geoffrey Gaspard.

Artiste multidisciplinaire

Geoffrey Gaspard est un artiste multidisciplinaire qui a débuté sa carrière en tant que photographe avant de se tourner vers le cinéma. Sa notoriété a pris son envol après la réalisation du clip «Happy, we are from Diego» en 2014 en collaboration avec l'artiste Pharrell Williams. Cette expérience a marqué un tournant dans sa carrière, l'incitant à poursuivre ses études en cinéma à Mumbai, en Inde, pendant trois ans avant de revenir à Madagascar en 2017.

« C'est une vocation inconnue. Après avoir réalisé que Madagascar regorgeait d'histoires à raconter à travers des films documentaires, j'ai ressenti le besoin de revenir dans mon pays et de contribuer à cet héritage après mes études en Inde. À ce jour, j'ai réalisé trois films, et le dernier sera dévoilé l'année prochaine. En tant que réalisateur, j'ai également eu l'opportunité de collaborer sur de nombreux reportages et documentaires », partage le métis franco- malgache-indien, Geoffrey Gaspard.

À noter que la cérémonie de remise des trophées pour les catégories telles que le meilleur film court et long ainsi que la meilleure expérience digitale du festival Ant'Sary Doc ont été reportée au 9 octobre à la demande des membres de jury, composé de membres nationaux et internationaux en provenance de Seychelles, La Réunion, France, Canada, Antilles et Madagascar.