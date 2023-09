Madagascar: Stanislas Handriniaina Rakotomalala - La bonne gouvernance pour renouer avec les exploits

Un des plus expérimentés. Le candidat numéro 2 au poste du président de la Fédération malgache de football, Stanislas Handriniaina Rakotomalala, n'est plus à présenter aux footeux. Il a été nommé secrétaire général de la Fédération à l'époque du président Ahmad, de 2010 à 2017, dans le cadre de la professionnalisation de la gestion de la Fédération recommandée par la Fifa.

«J'ai débuté en tant que simple employé de 2004 à 2009 avant d'être promu SG. Quand le président Ahmad a été élu président de la Caf, j'ai été nommé directeur de l'instance africaine chargé du bureau à Madagascar», relate Stan. Il occupe depuis 2022 jusqu'à ce jour le même poste de SG de l'association organisatrice du championnat de Madagascar D1 élite, l'Orange Pro League. «Je veux apporter ma pierre à l'édifice, continuer les bonnes actions des précédents dirigeants et améliorer la gestion en prônant la bonne gouvernance (...)

Quand nous n'étions plus dans la gestion, la Fédération a vécu une restriction budgétaire», a fait remarquer le candidat. «Je ferai le rassembleur de tous les acteurs du football malgache (...) Nous allons poursuivre à déployer les efforts pour que Madagascar revive les exploits des Barea et prouve que ce n'était pas du hasard», lance comme défi Stan Rakotomalala.

Professionnalisation

Le candidat est l'un des cinq qui ne dirigent pas de club. «Dans mon cas, je suis neutre et je resterai neutre dans la gestion. Je ne m'immiscerai jamais dans la gestion technique», a-t-il souligné. «Moi et mon équipe collaborerons avec l'État. Nos activités nécessitent son appui. Nous n'aurons pas de meilleurs résultats en travaillant seuls», a-t-il soutenu. Ce candidat priorisera également davantage la professionnalisation dans les championnats.

L'exploit des Barea au Chan est, selon lui, le fruit de la progression en flèche du niveau des joueurs de l'OPL. Son équipe promet de relancer régulièrement les championnats de football des jeunes et de foot féminin comme au temps où elle était dans la Fédération. «Nous mettrons en place des académies dans les six provinces et organiserons un regroupement par catégorie tous les ans», poursuit-il.

Stan est sortant de l'Institut national des sciences comptables et de l'administration de l'entreprise. Son obtention du diplôme d'études en comptabilité et gestion approfondies est en cours. Il a passé ses années collège au Saint-Michel Amparibe. Il a été multisport dans sa jeunesse. Il a joué au foot et au basket et a pratiqué le karaté. «Nous avons à plusieurs reprises remporté des titres inter établissements catholiques en foot et le sacre en basket au championnat universitaire», relate-t-il. Le leitmotiv du candidat est «Nouveau souffle pour rassembler les footeux malgaches».