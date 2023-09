Sénégal: Appui budgétaire d'Allemagne - 44, 6 milliards pour l'environnement des affaires au Sénégal

Le ministre de l'Economie, du Plan et de la coopération, Oulimata Sarr, et la directrice de la Banque allemande de coopération (Kfw), Lisa Steinacher ont avalisé hier, vendredi 29 septembre, à Dakar, le Programme d'appui budgétaire pour le renforcement de la résilience fiscale, économique et climatique de plus de 44 milliards de FCFA.

Cadre stratégique de coopération sénégalo-allemande depuis 2019, ce nouveau programme d'appui budgétaire d'un montant global de 44.6 milliards de FCFA, soit 68 millions d'euros, vient renforcer ainsi l'engagement de l'Allemagne à accompagner le Sénégal dans sa marche résolue vers l'émergence en 2035. Cet important appui budgétaire destiné à la mise en oeuvre des réformes dans les domaines prioritaires dudit Partenariat que sont la législation du travail, la réforme foncière, l'accès au financement et le développement des micros, petites et moyennes entreprises, et la formation professionnelle est une priorité forte de l'Etat qui, à travers le Plan d'actions prioritaires 2024-2028 (Pap3a) du Plan Sénégal émergent (Pse), ambitionne de consolider les acquis et de renforcer l'opérationnalisation des réformes structurantes et catalyseurs de l'attractivité du pays.

Ce nouveau programme d'appui budgétaire, à l'instar du premier signé avec l'Allemagne en 2020 lors de la pandémie de Covid-19, s'inscrit dans une logique de « consolidation de la résilience de notre économie face aux chocs socio-économiques actuels et futurs », a dit Mme Oulimata Sarr. En effet, il consiste en la mise en oeuvre d'une matrice de « 13 réformes majeures et 20 indicateurs articulés autour du renforcement de la résilience du système étatique, celle du secteur privé, ainsi que la résilience climatique », a-t-elle expliqué.

Au regard des mutations socio-économiques et géopolitiques profondes qui marquent le contexte international, la prise en compte des thématiques relatives « à l'autonomisation économique des femmes, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la stratégie nationale de développement du secteur privé et le Pse vert témoignent de l'enjeu stratégique majeur de ce programme », dira la ministre de l'Economie, du Plan et de la coopération. Lisa Steinacher de la Kfw pour sa part a affirmé que ce don va permettre au Sénégal de renforcer la résilience économique surtout face aux changements climatiques et à une meilleure prise en charge des difficultés du secteur privé.