Congo-Brazzaville: Enseignement - Les élèves reprennent le chemin de l'école le 2 octobre

Conformément au calendrier de l'année scolaire 2023-2024, la rentrée a lieu le lundi 2 octobre sur toute l'étendue du territoire national, avec l'entrée en vigueur de l'uniformisation de la tenue ; l'ouverture de nouveaux établissements scolaires : primaires, collèges et lycées, notamment dans l'arrière-pays.

Le premier trimestre de l'année scolaire 2023-2024 débute à la date de la rentrée. Dix semaines de cours allant du lundi 2 octobre au vendredi 8 décembre 2023 suivis de dix jours d'évaluation du lundi 11 au vendredi 21 décembre. Les congés du tout premier trimestre vont durer onze jours (du 22 décembre au 1er janvier 2024). Par ailleurs, les cours pour le deuxième trimestre iront du mardi 2 janvier au vendredi 8 mars 2024. Du 11 au 18 mars les évaluations auront lieu suivies de treize jours de congés. Le troisième et dernier trimestre est prévu du lundi 1er avril au lundi 3 juin.

Tenue scolaire

C'est à la rentrée scolaire du 2 octobre qu'entrera en vigueur l'uniformisation de la tenue scolaire. Pour l'enseignement général, technique et professionnel l'uniforme est la même au collège et au lycée : chemise (deux poches avec rabats, épaulettes) et pantalon kaki pour les garçons, chemise (deux poches avec rabats, épaulettes) bleu ciel et pantalon bleu sombre de taille normale pour les filles. Au préscolaire, la tenue est composée d'un tablier de couleur rose pour les apprenants de sexe féminin, et bleu ciel pour les garçons. Quant aux écoles de formation professionnelle, ce sont les couleurs bleu, violet, blanc, vert et noir qui sont retenues. Les spécificités sont définies selon les filières.

De nouveaux établissements scolaires

Visitant les écoles en chantier, il y a quelques semaines, le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou, annonçait l'ouverture de celles-ci à la rentrée scolaire du 2 octobre. Il s'agit, entre autres, du lycée de Nkayi 2 dans le département de la Bouenza ; celui de Makabana dans le Niari ; ceux d'Inkouélé et d'Abala dans les Plateaux. L'effectivité de l'ouverture de ces écoles sera donc constatée à partir du lundi 2 octobre, jour de la rentrée scolaire.