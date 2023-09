Congo-Brazzaville: Diplomatie - LI Yan salue le renforcement des relations séculaires entre la Chine et le Congo

A l'occasion de la célébration du 74e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, l'ambassadeur, LI Yan, a promis, lors d'une réception le 29 septembre à Brazzaville, d'apporter sa contribution à la matérialisation du plan de développement et à l'amélioration du bien-être de la population congolaise.

Les festivités se sont déroulées à l'ambassade de Chine, en présence d'un parterre de personnalités du monde politique, diplomatique, des membres du gouvernement conduits par le ministre de la Coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N'Guesso, ainsi que des ressortissants chinois vivant à Brazzaville.

Dans son discours, l'ambassadrice LI Yan a relevé que l'amitié entre la Chine et le Congo « s'est approfondie davantage et gagne les coeurs des peuples », depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques. La coopération sino-congolaise, a-t-elle poursuivi, « obtient des résultats fructueux dans tous les domaines, apportant une contribution importante au développement et au redressement du Congo ».

La contribution de la Chine, lorsque le Congo faisait face à l'épidémie de covid-19 n'est pas passée sous silence. LI Yan a aussi cité la réalisation des récents projets qui contribuent au renforcement des liens séculaires entre la Chine et le Congo, sans oublier des visites réciproques au sommet de l'Etat, dont la plus récente entre les présidents Chinois Xi Jinping et Denis Sassou N'Guesso remonte au mois d'août dernier en Afrique du Sud. A cette occasion, les deux chefs d'Etat ont échangé sur la célébration, en 2024, du 60e anniversaire de l'établissement des relations entre les deux pays.

« Nous allons mettre en oeuvre d'importants consensus dégagés par nos deux chefs d'Etat, organiser de grandes célébrations pour les 60 ans de relations d'amitié sino-congolaise, et envisager la coopération dans les prochains 60 ans », a-t-elle assuré.

Selon l'ambassadrice, l'année 2023 marque non seulement le 10e anniversaire de la première visite de Xi Jinping au Congo et en Afrique, mais aussi le 10e anniversaire du principe de sincérité, résultats, effectifs, amitié et bonne foi », ainsi que celui de « la recherche du plus grand bien et des intérêts partagés ».

Par ailleurs, la diplomate chinoise a salué également les relations entre la Chine et l'Afrique qui se sont développées davantage et « attirent le regard du monde ». Elle a indiqué que la coopération sino-africaine continuera « à écrire de nouveaux chapitres dans tous les domaines ». Ces dernières années, a-t-elle fait savoir, le volume d'échanges commerciaux entre les deux continents s'est accumulé à plus de deux mille milliards de dollars américains.

Les différentes rencontres, comme le troisième Forum « de la Ceinture et la Route » pour la coopération internationale, prévu en octobre, à Beijing, la nouvelle édition du forum sur la coopération sino-africaine l'an prochain, seront des occasions, a-t-elle dit, « de renforcer l'articulation effective entre le plan de coopération sino-africaine et les stratégies nationales de développement des pays africains... »

S'agissant de la fondation de la Chine, après avoir fait un rappel historique, LI Yan a vanté les progrès réalisés et salué le « nouveau visage de la nation chinoise qui s'avance vers le grand renouveau du pays », ainsi que sa « modernisation qui se poursuit à pas sûr ».