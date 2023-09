Congo-Brazzaville: Parution - « Quand pointe à l'horizon la tempête du panafricanisme » de Christ Risnet Nsimba

Publié aux éditions L'Harmattan, le nouvel essai de 128 pages est une invite formulée à toutes les couches de la société au retour à "l'africanité". Un retour qui, selon Christ Risnet Nsimba, ne peut se faire sans l'accompagnement des aînés, particulièrement ceux qui incarnent mieux les valeurs et la culture africaine.

« Quand pointe à l'horizon la tempête du panafricanisme : Denis Sassou-N'Guesso pour tenir le gouvernail » a été au coeur d'une rencontre avec son auteur, le 23 septembr au siège de l'Association des conférences épiscopales de la région Afrique centrale (Acerac). Face à Christ Risnet Nsimba, un public essentiellement jeune composé entre autre des politiques, des étudiants, des journalistes, des écrivains, des cadres du secteur public et privé, des amoureux du livre.

Devant les diverses mutations que subit le monde, particulièrement l'Afrique, Christ Risnet Nsimba a jugé utile de prendre la parole pour ne pas demain être culpabilisé de ne pas avoir accompli sa part de responsabilité. Selon lui, si l'Afrique peine à trouver ses repères pour véritablement décoller c'est parce que pendant des années, elle s'est reniée.

D'après lui, « comment pouvoir assumer ses positions et aller jusqu'au bout de la logique quand on s'est renié, quand on ne sait pas s'assumer soi-même, quand on n'accepte pas d'être différent des autres dans la priorité de son authenticité et de son identité, quand on pense que les traits de caractère de son voisin sont plus viables, qu'il faut chercher qu'à lui ressembler comme deux gouttes d'eau, quand on a fait le choix d'éternelle consommation et non de la production, quand on a choisi d'étudier les autres et non de s'étudier soi-même, quand on vit comme si sa propre culture n'avait jamais existé et ne possédait aucun enseignement pour ouvrir la voie à une existence utile? ».

%

Loin de continuer à vivre aujourd'hui, tel un touriste sur son propre territoire et d'accuser le passé, l'africain doit, selon l'auteur, se reconnecter avec l'originalité même de son être. « Le réveil n'est pas une option, ni un luxe, mais une obligation. Il nous faut un sursaut d'orgueil qui nous propulse dans un état de conscience appelé panafricanisme », a-t-il fait savoir. Et pour y arriver, l'auteur estime qu'il faut des figures dignes, des figures qui ont brillé par des actes concrets de panafricanisme, à l'instar du président de la République Dénis Sassou-N'Guesso.

Ce n'est pas pour la première fois que Christ Risnet Nsimba jette son dévolu sur le Président de la République du Congo qui, à ses yeux, incarne le mieux le leadership panafricain. Pourquoi lui? L'écrivain congolais a donné quelques éléments de réponse au public; mieux il le justifie longuement dans son livre.

Aussi, Jean-Pierre Kibambi Shintwa, journaliste et promoteur des médias, a donné son point de vue dans l'avant-propos de l'ouvrage : « ce n'est pas son admiration pour cet homme d'Etat qui intéresse le penseur qu'il est, mais sa longue expérience aux affaires et sa capacité à se mettre au service de l'Afrique ». Et d'ajouter, « cette longue expérience, pense-t-il, permettra à l'Afrique d'effectuer un remarquable saut qualitalif vers un avenir radieux. Etant le continent parmi les plus riches du monde, ce ne sont pas les ressources qui vont lui faire défaut... Puisse son plaidoyer trouver l'écho favorable».

Tout en militant pour le panafricanisme et le retour de l'Afrique à ses valeurs culturelles et traditionnelles, Christ Risnet Nsimba dénonce également dans ce nouvel ouvrage la haine anti-colonialisme, les coups d'Etats en Afrique, les divisions internes. Au terme des échanges, l'auteur a dédicacé quelques exemplaires de son ouvrage, rassurant de sa disponibilité en librairie.