Congo-Kinshasa: Assemblée provinciale de Kinshasa - Le torchon brûle entre Junior Nembalemba et Godé Mpoyi

Le rapporteur de l'organe délibérant de la capitale congolaise accuse le président de cette institution provinciale de tentative d'usurpation de ses pouvoirs et de violation du règlement intérieur de l'institution.

Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa (APK), Godé Mpoyi, et le rapporteur du bureau de cette institution, Junior Nembalemba, sont en désaccord total sur la gestion de cet organe délibérant de la ville de Kinshasa. Recevant le procès-verbal ayant sanctionné la Conférence des présidents tenue le 15 septembre dernier, sur laquelle s'appuie le président Godé Mpoyi pour exiger la révocation pour incompétence, par le gouverneur de la ville Gentiny Ngobila, de quelques membres du gouvernement provincial de Kinshasa et deux responsables des régies, Junior Nembalemba accuse Godé Mpoyi de violer le règlement intérieur de cette institution.

Dans sa lettre du 28 septembre adressée au président de l'Assemblée provinciale, le rapporteur Junior Nembalemba a signifié son refus de signer un procès-verbal non rédigé par lui, notant alors qu'il est le seul à devoir le faire comme le stipule le règlement intérieur de l'APK. Il dénonce ainsi une tentative malicieuse d'usurpation de ses pouvoirs de la part du président de l'APK, Godé Mpoyi. « Le contenu et la forme du prétendu procès-verbal que vous affirmez avoir été élaboré par le président de la Commission politique, administrative et judiciaire (PAJ), suscite chez moi une profonde inquiétude et une vive indignation. J'estime que vous semblez cautionner délibérément, pour des raisons obscures, une énième violation de notre règlement intérieur ainsi que des us et coutumes qui guident notre prestigieuse institution », a dénoncé Junior Nembalemba. Le rapporteur de l'APK a motivé ses appréhensions par des faits précis qui, selon lui, témoignent de la mauvaise intention du président Mpoyi.

Un rapport non rédigé par des personnes habilitées

Junior Nembalemba fait observer que le rapport présenté par Godé Mpoyi, lui transmis à son domicile vers 22 heures, n'a pas été rédigé par des personnes que le président de l'APK a désignées comme auteures. Selon lui, la correspondance reçue affirme à tort que le procès-verbal a été rédigé par ses collègues Samy Kalonji et Ruffin Bayambudila, tandis que ces derniers nient catégoriquement leur implication. Dans votre correspondance n°1032/PRES/APK/GMK/09/2023, indique le fils de Papa Molière, vous affirmez énergétiquement que ce document a été rédigé par le collègue Samy Kalonji, président de la PAJ, avec le concours du collègue Ruffin Bayambudila.

Or, je me dois de rectifier cette assertion, car les deux collègues susmentionnés avec lesquels j'ai personnellement échangé nient catégoriquement avoir rédigé le moindre procès-verbal de la Conférence des présidents et reconnaissent, par ailleurs, ne pas en avoir qualité. « Vraisemblablement, une tentative malicieuse d'usurpation de mes pouvoirs par vous », souligne le rapporteur de l'APK. Et de continuer : « Imaginons un instant que votre affirmation soit exacte. Vous semblez, néanmoins, méconnaître les dispositions pertinentes de l'article 33 de notre Règlement intérieur, qui octroient au rapporteur la supervision exclusive de tous les procès-verbaux ».

Face à cette situation, le rapporteur de l'APK pose au président de cette institution un certain nombre de questions. Il s'agit notamment de dire pourquoi, durant quatre années de législature, le président de la PAJ n'a-t-il jamais entrepris la rédaction d'un procès-verbal, ne serait-ce qu'une seule fois ? Et s'il disposait de cette compétence, pourquoi ne l'a-t-il pas contresigné avec le président Godé Mpoyi ? S'il n'en avait pas qualité, pourquoi alors le président Mpoyi s'est autorisé à empiéter sur les prérogatives du rapporteur ?

Et de faire remarquer : « Comme si cela ne suffisait pas, vous m'avez menacé, à plusieurs reprises, pour obtenir ma signature sur un faux procès-verbal dont le contenu m'est étranger et ne reflète pas les conclusions de la réunion de ladite conférence des présidents ». « Inacceptable ! Et, c'est ici l'occasion de vous avertir que si malheur m'arrivait ou à un membre de ma famille, vous serez tenu pour seul et unique responsable », a averti Junior Nembalemba.

De son côté, le président Godé Mpoyi persiste et signe : « Je vous rappelle que le procès-verbal de la conférence des présidents a été rédigé par le président de la commission PAJ, corrigé par l'honorable Ruphin Bayambudila Mvibudulu et soumis à l'adoption de tous les membres de la conférence des présidents ». Si vous persistez dans ces mensonges, a-t-il menacé un de ses collègues qui soutient le point de vue de Junior Nembalemba, je serai dans l'obligation, après avis de la plénière, de mettre sur la place publique les éléments visuels, audio et écrit qui attestent votre versatilité. Car, a-t-il soutenu, je constate avec regret que pendant que la population attend la reconstruction de cette ville, en luttant sans concession contre la corruption et le détournement des deniers publics, vous vous livrez à ce jeu malsain, où, à la conférence des présidents vous soutenez une chose et après avoir touché 40 mille dollars américains tel que vous me l'avez rapporté vous-mêmes, vous changez de discours.